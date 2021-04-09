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Son Dakika: Merkez Bankası Nisan ayı Beklenti Anketi yayınlandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.04.2021 10:06 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Nisan ayı Beklenti Anketi'ni yayınladı. Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 11,54 iken, bu anket döneminde yüzde 13,12 oldu.

Son Dakika: Merkez Bankası Nisan ayı Beklenti Anketi yayınlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) son dakika Nisan ayı Beklenti Anketini açıkladı.

TCMB NİSAN AYI BEKLENTİ ANKETİ

TCMB'nın Nisan ayı Beklenti Anketi şu şekilde paylaşıldı;

Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 11,54 iken, bu anket döneminde yüzde 13,12 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10,47 iken, bu anket döneminde yüzde 11,26 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla
yüzde 9,18 ve yüzde 9,55 olarak gerçekleşmiştir.

24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2021 yılı Nisan ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 20,34 olasılıkla yüzde 9,00’dan küçük, yüzde 35,66 olasılıkla yüzde 9,00 - 9,99 aralığında, yüzde 26,26 olasılıkla ise yüzde 10,00 - 10,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminler(2) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre,24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 15,22’sinin beklentilerinin yüzde 9,00’dan küçük, yüzde 43,48‘inin
beklentilerinin yüzde 9,00 - 9,99 aralığında, yüzde 30,43‘ünün beklentilerinin ise yüzde 10,00 - 10,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

FAİZ BEKLENTİLERİ

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 17,56 iken, bu anket döneminde yüzde 19,03 olarak gerçekleşmiştir. TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 17,53 iken, bu anket döneminde yüzde 19,00 olmuştur. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,59 ve yüzde 19,00 olarak gerçekleşmiştir.

Vadesine beş yıl ya da beş yıla yakın süre kalan DİBS'lerin12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 13,24 iken, bu anket döneminde yüzde 15,52‘ye yükselmiştir. Vadesine on yıl ya da on yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 12,90 ve yüzde 15,49 olarak gerçekleşmiştir.

DÖVİZ KURU BEKLENTİLERİ

Cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 7,95 TL iken, bu anket döneminde 8,57 TL olmuştur. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 8,20 TL iken, bu anket döneminde 8,78 TL olarak gerçekleşmiştir.

GSYH BÜYÜME BEKLENTİLERİ

GSYH 2021 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 4,4 iken, bu anket döneminde yüzde 4,3 olarak gerçekleşmiştir. GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek yüzde 4,2 olarak gerçekleşmiştir.

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