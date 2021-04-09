"Faizsiz konut ve taşıt" düzenlemesi için BDDK'ya başvurular başladı

BDDK’dan yapılan faizsiz konut sistemi ile ilgili açıklamada, 12 firma 5 şirket çatısı altında birleşme kararı aldı. Geri kalan 23 şirket ise sermaye artışı ve ilgili kurallara intibak süreci için BDDK'ya başvurdu. Çekilişle üyelerine ev veya otomobil vereceği taahhüdünde bulunan tasarruf finansman şirketlerinin Türkiye'de 400 bin müşterisi olduğu ifade ediliyor

FAİZSİZ KONUT SİSTEMİ 7 NİSAN'DA YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİ

Öte yandan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK) hazırlanan Tasarruf Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'nin 8 Nisan tarihli sayısında, önceki gün yayımlanarak yürürlüğe girmişti.



