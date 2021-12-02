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Son dakika: Merkez Bankasından yatırımcılarla toplantı

02.12.2021 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yetkilileri döviz piyasasına yapılan müdahale sonrası yerli ve yabancı yatırımcılarla kritik bir toplantı yapıyor.

Son dakika: Merkez Bankasından yatırımcılarla toplantı

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yerli ve yabancı yatırımcılarla toplantı yapıyor.

Merkez Bankası dün yaptığı açıklamada, "Sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" ifadelerini kullanmıştı.

MERKEZ BANKASI'NDAN DÖVİZ KURUNA MÜDAHALE

Merkez Bankasından yapılan açıklamada, “Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Merkez Bankası en son Ocak 2014 tarihinde 3,2 milyar dolarlık doğrudan satım müdahalesinde bulunmuştu.

Son Dakika: Merkez Bankasından 'döviz kuruna' müdahaleMerkez Bankasından 'döviz kuruna' müdahale


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Anahtar Kelimeler:
TCMB
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