Son dakika: Merkez Bankasından yatırımcılarla toplantı

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yerli ve yabancı yatırımcılarla toplantı yapıyor.
Merkez Bankası dün yaptığı açıklamada, "Sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" ifadelerini kullanmıştı.
Merkez Bankasından yapılan açıklamada, “Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir” ifadeleri kullanıldı.
Merkez Bankası en son Ocak 2014 tarihinde 3,2 milyar dolarlık doğrudan satım müdahalesinde bulunmuştu.
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