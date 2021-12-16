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Son dakika: Milyonların beklediği asgari ücret belli oldu! Yüzde yüz zam geldi, işte 2022 asgari ücret rakamları...

16.12.2021 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, 2022 asgari ücret zammı belli oldu. Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücretin 2022'de net 4253 TL, brüt 5004 TL olmasına karar verildi. Zam oranı ocak ayından itibaren geçerli olacağı için, asgari ücretli çalışanların maaşlarına şubat ayında yansıyacak. Zam oranı ocak ayından itibaren geçerli olacağı için, asgari ücretli çalışanların maaşlarına şubat ayında yansıyacak. İşte 2022 asgari ücret zammıyla ilgili tüm detaylar...

Son dakika haberi: Asgari ücret zammı açıklandı. Yaklaşık 7 milyon kişiyi ilgilendiren ve dolaylı olarak 30 milyona yakın kişiyi etkileyecek olan 2022 asgari ücret resmen belli oldu. Asgari ücretin ne kadar olacağı konusunda yapılan ankette çalışan kesimin beklentisi 3700 - 4000 arasında olurken işverenin beklentisinin ise 3 bin 500 olduğu açıklanmıştı. TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, 3 bin 500 TL’yi geçtiklerini söylerken, işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay da işçinin kırmızı çizgisinin 4 bin lira olduğunu belirtmişti.

2022 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR?

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücretin 2022'de net 4253 TL , brüt 5004 TL olmasına karar verildi. Zam oranı ocak ayından itibaren geçerli olacağı için, asgari ücretli çalışanların maaşlarına şubat ayında yansıyacak.Zam oranı ocak ayından itibaren geçerli olacağı için, asgari ücretli çalışanların maaşlarına şubat ayında yansıyacak.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Daha sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "2022 yılı asgari ücreti Brüt, 5004 TL, Net 4253,4 TL olarak belirlendi. Tarihi bir adım atılarak asgari ücretliler üzerindeki gelir vergisi ve damga vergisi yükü kaldırıldı. Net asgari ücrette bir önceki yıla göre % 50,5’in üzerinde artış yapıldı. 2022 yılı asgari ücreti, hem işçimizi memnun edecek hem de istihdamı koruyacak, üretim sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlendi" denildi.

Bakanlık açıklamasında aşağıdaki tablo paylaşıldı:

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erdo

HAZİNE VE MALİYE BAKANI NEBATİ'DEN ASGARİ ÜCRET ZAMMI SONRASI İLK AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, asgari ücret 2022 ile ilgili ilk açıklamasını yaptı. Bakan Nebati, "Asgari ücret hayırlı uğurlu olsun. Asgari ücretliyi enflasyona ezdirmeyeceğiz dedik. 19 yıldır ezdirmedik şimdi de ezdirmiyoruz. Enflasyonun üzerinde değil çok çok üstünde yüzde 50'lik net artışla asgari ücreti açıkladı Sayın Cumhurbaşkanı... 2022 yılında 4.250 lira net olarak uygulanacaktır. Özellikle yılbaşından itibaren asgari ücretten alınan gelir vergisi ve damga vergisiyle illgili çalışma kararını Sayın Cumhurbaşkanı açıkladı, tarihi artıştır." dedi.

TÜRK İŞ VE TİSK'TEN İLK AÇIKLAMA

Türk İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat'ın toplantı sonrası, "Kamuoyunun beklentisi yakalandı sayılır" ifadelerini kullandığını aktardı.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç ise, "Kararımızı aldık ve sayın bakanımıza aktardık" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin:

Çalışmalarımızı tamamladık. Bugün nihai kararımızı verdik. Biz de bu süreç içerisinde özellikle katkılarından dolayı iki tarafa da teşekkür ediyoruz. Yapıcı tavırlarından dolayı teşekkür ediyoruz.

Asgari ücret sürecinde katkısı olan bütün kurul üyelerine, sendikalarını tebrik etmek istiyorum. Sayın cumhurbaşkanımıza kararımızı takdim ettim. Kendilerinin de manevi desteğini hissettik hep. Bu vesileyle kendilerine saygımı sunuyorum.

TİSK Başkanı Özgür Akkol:

Uzun süren bir görüşme süreci. Her iki taraf da en iyisini yapmak için görüşüyor. Bu sene daha zor ve uzundu. Karar herkes için hayırlı olur.

Cumhuriyet tarihinde olmayan bazı adımlar attık.

erdogan

İŞTE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KONUŞMALARINDAN SATIRBAŞLARI:

Aziz milletim, değerli işçi ve işveren temsilcileri, kıymetli basın mensupları, sizleri selamlıyorum.

Nasıl bu yıl aralık ayının başında asgari ücret çalışmalarına başladıysak, önümüzdeki yıl da bu tarihte çalışmalara başlayacağız ve seçim öncesi o görüşmelerle seçime gideceğiz.

Komisyon asgari ücretin 4 bin TL'nin üzerinde olması yönünde görüş bildirmiştir.

İki taraf da gerçekten çok farklı bir anlayış içerisinde özveriyle süreci işlettiler. Bugüne kadar alışılmış bir metod değildi. İlk defa oluyor. Bundan dolayı ben de çok mutluyum.

Asgari ücret 2022 yılında en alt rakam 4 bin 250 TL olarak uygulanacaktır. Çalışanın evli olması ve çocuk sayısına göre rakam yükselmektedir.

Asgari ücret artışı yüzde 50 seviyesinde gerçekleşmiştir. Yeni asgari ücretin herkese hayırlı olmasını diliyorum.

Çalışanlarımızı fiyat artışı karşısında ezdirmeme kararımızı uyguladığımıza inanıyorum. Elbette çalışanlarımız bunların çok daha fazlasını hak ediyor. Taraflar olarak iki kesimde bizim için çok önemlidir. Türkiye büyüdükçe güçlendikçe çalışanlarımız da hak ettiği payı alacaktır.

Kimse spekülasyona girmemeli. Bunların da istismarını yapmamalıdır. Yok geçmiş de dolar şuydu. Hesabı dolar üzerinden yaparak asgari ücreti tespit etmek gerekir gibi yaklaşımlar istismardan başka bir şey değildir.

Onlara sormak lazım; Sizin geçmişinizde acaba siz insanları dolarla mı çalıştırıyordunuz? Bizim paramız bellidir. O da TL'dir. Ve biz TL'mizi yedirmeyeceğiz. Şu anda bazı sıkıntılar var ama en kısa zamanda bu sıkıntıları aşacağız.

ASGARİ ÜCRETTE VERGİ KALKTI

Önümzüdeki yılbaşından itibaren asgari ücretten alınan damga vergisi ve gelir vergisini kaldırıyoruz. Asgari ücrette tarihi bir artış yaparken işverendeki maliyetini 450 tl azaltmış oluyoruz.

Bu ülkenin 84 milyon hep birlikte biz belirleyeceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşaasında tarihi fırsatı değerlendirmek için hep birlikte mücadele edecek ve fedakarlık yaparak hedeflerimize ulaşacağız. Büyümeye devam ediyorsak hedeflerimize yakınız demektir. Asgari ücreti işte bu anlayışla belirledik. İşveren üzerindeki yükü bu anlayışla düşürdük.

Bir kez daha yeni asgari ücretin hem çalışan kesime hem işverenlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

2021 AGİ ÜCRETLERİ

2021 senesinde uygulanan AGİ ücretleri listesi şöyle;

Bekar 268,31TL
Evli eşi çalışmayan 321,98 TL
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,13 TL
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,13 TL
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,13 TL
Evli eşi çalışan 268,31 TL
Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL
Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 TL
Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL
Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL
Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,13 TL

Evli, bekar, çocuklu AGİ tablosu... 2022'de AGİ belli oldu mu, asgari ücrete dahil mi?Evli, bekar, çocuklu AGİ tablosu... 2022'de AGİ belli oldu mu, asgari ücrete dahil mi?


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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret
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Okuyucu Yorumları 151 yorum
Cumburbaşkanıma saygım sonsuz. Lakin asgari ücret açıklaması saçmalık değil mi ekrana çıkıp. Bana mı öyle geliyor
@ramazan_ettekin_1930 şov şov
ne yapmasını isterdin bunuda açıkla ne bekliyordunuz sizin düşünceniz ne bunu acikla
Açıklama yaptıysa iyi, MÜJDE verdiyse vay halimize
ne kadar memnuniyetsiz siz adam ne yapsa gözünüze batiyor biride çikmis sov diyor size yaranılmaz
@ramazan_ettekin_1930 tamam artık zam gelsede sıkıntı yok kurtulduk çok şükür
Harca harca bitmez!!!
ne sovu sene basi 380 dolar asgari ucret alan adam simdi 271 dolar alicak alom gucu daha dip yapicak dolar dusmezse tabii yulselirse ayda 1 zam yapmasi gerek
Rabbim emekçilerin yardımcısı olsun İnşaAllah .
Köle diyeceksin
3900 oldu diyelim
net 4250
net 4250 diyo vergiler kalkmış nankör!

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