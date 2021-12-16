Evli, bekar, çocuklu AGİ tablosu... 2022'de AGİ belli oldu mu, asgari ücrete dahil mi?

Son Dakika Haberi: Milyonlarca çalışanın maaşlarını etkileyecek olan asgari ücretin açıklanmasının ardından AGİ rakamları da belli oldu. AGİ 2021 yılı için, yüzde 21,56 oranında zamlanarak belirlenmişti.

SON GÖRÜŞME BUGÜN YAPILDI

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında bugün yapılan asgari ücret görüşmelerinin ardından, Türk İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat'ın toplantı sonrası, "Kamuoyunun beklentisi yakalandı sayılır" dedi.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç ise, "Kararımızı aldık ve sayın bakanımıza aktardık" dedi.

ERDOĞAN AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamını açıkladı. Açıklamada göre, "Asgari ücreti 2022 en alt rakam 4 bin 250 TL olarak belirlendi. Çocuk sayısına göre bu rakam daha da artacak. Artış son 50 yılın en yükseğidir. Artış yüzde 50'nin üzerindedir." denildi.

AGİ NASIL HESAPLANIR?

AGİ, asgari ücretin yıllık brüt tutarının;

İşçinin kendisi için %50

Çalışmayan eşi için %10

Bakmakla yükümlü olduğu 2 çocuğun her biri için %7,5

çocuk için %10

ve sonraki her çocuk için %5'idir.

Bu oranların toplamı %85'i geçemez.

Asgari ücret AGİ hesaplamaya örnek verecek olursak, eşi çalışmayan ve 3 çocuğu olan bir işçinin asgari geçim indirimi oranı %50 + %10 + %7,5 + %7,5 + %10 = %85 olacaktır.

Yıllık asgari ücret toplamı bu oran ile çarpılıp sonuç 12'ye bölünerek aylık AGİ bulunabilir.

Çocukların, 18 yaşını doldurmamış ya da eğitimini sürdüren 25 yaşını doldurmamış çocuklar olması gerektiğini de hatırlatalım.

ZAMLI ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN MAAŞA YANSIYACAK?

1 Ocak 2022 tarihi itibari ile uygulanacak olan 2022 asgari ücret artışı ise, asgari ücretli çalışanların Şubat 2021 tarihli maaşlarına yansıyacak.

AGİ, ASGARİ ÜCRETİN İÇİNDE Mİ?

AGİ asgari ücrete dahil midir sorusu birçok asgari ücretli çalışanın gündeminde. Asgari ücret herkese aynı rakamda veriliyor ve içinde AGİ tutarı da yer alıyor. AGİ, asgari ücret dışında ekstra olarak verilmiyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu asgari ücreti belirlerken içinde AGİ'yi de ekleyerek belirliyor.Fakat özel sektörde bazı kurumlar çalışanlarına AGİ ücretini maaş dışında da ödeyebiliyor.

2022 AGİ ÜCRETLERİ

İşte çalışanın medeni durumu ve çocuk sayısına göre 2022 AGİ tablosu:

Bekar : 2022 YILI 402 TL

Evli eşi çalışmayan: 2022 YILI 481,5 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu: 2022 YILI 543 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu: 2022 YILI 603 TL

Evli eşi çalışmayan 3 ve üzeri çocuklu: 2022 YILI 684 TL

Evli eşi çalışan çocuksuz: 2022 YILI 402 TYL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu: 2022 YILI 462 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu: 2022 YILI 522 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu: 2022 YILI 603 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu: 2022 YILI 643,5 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu: 2022 YILI 684 TL



