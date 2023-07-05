SON DAKİKA | Milyonların beklediği zam teklifi TBMM'de! 8 bin 77 TL seyyanen zam... En düşük memur maaşı ve seyyanen zam tutarı açıklandı

Son dakika haberi: Memur ve emekli zammı ne kadar olacak? Memur - emekli zammı ile ilgili son dakika gelişmesine göre zam teklifi TBMM'de. Konuyla alakalı AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler açıklama yaptı. Buna göre; en düşük memur maaşı ve seyyanen zam tutarı da açıklandı. İşte son dakika memur zammı haberinin detayları...

Güler'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Kamu çalışanlarımızın ve emeklilerimizin refah seviyelerinde artış sağlanmasını gerçekleştirilmesini sağlamış olduk.

Vatandaşlarımızın uzun süredir talep ettiği EYT düzenlemesini de hayata geçirerek 2,5 milyona yakın vatandaşımızın emekli olmasını sağladık.

Uzun zamandır yapılan çalışmaya son şeklini verdik.

En düşük memur aylığının 22 bin liraya yükseltilmesini içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığımıza sunmuş bulunmaktayız. 17 maddeden oluşuyor.

"TEMMUZ ARTIŞ ORANI BU TEKLİFLE BERABER TOPLAMDA YÜZDE 86'YI BULMAKTADIR"

Teklif ile tüm kamu görevlilerinin ücretlerinde 1 Temmuz ile 31 Aralık 2023 arasında dönem için enflasyon farkı dahil yapılması öngörülen artışa seyyanen net 8077 TL'lik artışı öngörüyoruz. En düşük memur maaşı 22 bin 17 TL'ye çıkartılacaktır. Temmuz artış oranı toplam yüzde 86'yı bulmaktadır.

Ortalama memur maaşı 25 bin 15 TL'ye çıkacak. Temmuz artış oranı yüzde 74'e karşılık geliyor.

KANUN TEKLİFİNDE EMEKLİ ZAMMI YOK

İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı teklifte yok. En düşük emekli maaşı 7 bin 500 liraya çıkarılmıştı. Teklifte emekli maaşına yönelik düzenleme yok.

