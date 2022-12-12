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Son dakika: Milyonların merak ettiği 'EYT' sorusu yanıtını buldu! AK Parti kaynakları o tarihi işaret etti

12.12.2022 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: EYT düzenlemesinin ne zaman yürürlüğe gireceği milyonlar tarafından merakla bekleniyor. Bu sırada AK Parti kaynaklarından konuya ilişkin açıklama geldi. Kaynaklar, EYT düzenlemesin takviminin başlayacağı tarihle ilgili bilgi verdi.

Son dakika: Milyonların merak ettiği 'EYT' sorusu yanıtını buldu! AK Parti kaynakları o tarihi işaret etti

Son dakika haberi: Milyonlarca vatandaş "EYT düzenlemesi ne zaman çıkacak" sorusunun yanıtını merakla bekliyor. AK Parti kaynaklarından gelen açıklamaya göre ise düzenleme yeni yıla kaldı.

"OCAKTA BAŞLAYACAK"

EYT düzenlemesi konusunda Meclis takvimi netleşmeye başladı.

AA muhabirinin, AK Parti kaynaklarından aldığı bilgiye göre, EYT düzenlemesine ilişkin kanun teklifinin, 2023 yılı bütçe takvimi dolayısıyla aralık ayında görüşülmesi imkanının olmayabileceği ifade edildi.

Teklifin, ocak ayında Meclise sunulması bekleniyor.

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KABİNE'NİN DE GÜNDEMİNDE

Öte yandan bugün gerçekleştirilen Kabine toplantısında da EYT konusu masaya yatırılıyor. Konunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantının ardından yapacağı konuşmanın gündeminde olması bekleniyor.

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