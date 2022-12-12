Son dakika: Milyonların merak ettiği 'EYT' sorusu yanıtını buldu! AK Parti kaynakları o tarihi işaret etti

Son dakika haberi: Milyonlarca vatandaş "EYT düzenlemesi ne zaman çıkacak" sorusunun yanıtını merakla bekliyor. AK Parti kaynaklarından gelen açıklamaya göre ise düzenleme yeni yıla kaldı.
EYT düzenlemesi konusunda Meclis takvimi netleşmeye başladı.
AA muhabirinin, AK Parti kaynaklarından aldığı bilgiye göre, EYT düzenlemesine ilişkin kanun teklifinin, 2023 yılı bütçe takvimi dolayısıyla aralık ayında görüşülmesi imkanının olmayabileceği ifade edildi.
Teklifin, ocak ayında Meclise sunulması bekleniyor.
Öte yandan bugün gerçekleştirilen Kabine toplantısında da EYT konusu masaya yatırılıyor. Konunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantının ardından yapacağı konuşmanın gündeminde olması bekleniyor.