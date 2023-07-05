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  4. SON DAKİKA: MTV oranları iki katına çıkarıldı! 26 milyondan fazla araç sahibini ilgilendiriyor: 'Bir kereye mahsus' denilerek duyuruldu

SON DAKİKA: MTV oranları iki katına çıkarıldı! 26 milyondan fazla araç sahibini ilgilendiriyor: 'Bir kereye mahsus' denilerek duyuruldu

05.07.2023 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), 2023 yılı sonuna kadar yeni tescil edilecek araçlar ve mevcut trafiğe kayıtlı araçlar için katına çıkarıldı.

Son dakika haberi... 2023 yılında bir kereye mahsus olmak üzere ek Motorlu Taşıtlar Vergisi ödenecek. Motorlu Taşıtlar Vergisi, sıfır araçlar ve trafiğe kayıtlı tüm araçlar için iki katına çıkarıldı.

2023 yılı için belirlenen genel kurumlar vergisi oranı yüzde 20’den yüzde 25’e yükseltilirken, bu oran; finansal kiralama, faktöring, elektronik ödeme şirketleri, sermaye piyasası kurumları ve sigorta şirketlerinin kurumlar vergisi oranı yüzde 25’ten yüzde 30’a yükseltildi.

Torba kanun düzenlemesiyle birlikte, akaryakıt ve doğalgazın içinde yer aldığı I sayılı ÖTV listesine, maktu vergi tutarlarının 6 aylık YİÜFE oranında otomatik olarak artırılmasını öngören bir madde de mevzuata girmiş oldu.

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