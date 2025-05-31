Papara'ya şafak operasyonu yapılmıştı! Papara'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı tutuklandı!

Yasa dışı bahis ile mücadele kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Papara'ya yönelik başlattığı operasyonda yeni bir gelişme yaşandı. Çok sayıda şirkete el konulmuştu ve örgüt lideri, örgüt üyelerine ait aralarında PPR Holding Anonim Şirketi'ninde aralarında bulunduğu 8 şirkete de kayyum atanmıştı.

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11 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "kurulan örgüte üye olmak", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında 11 kişinin tutuklanmasına ve 4 kişinin serbest kalmasına karar verilmişti.

KİMLER TUTUKLANDI?

Kadir Can Köse, Sadık Yıldırım, Cengiz Sevim, İlker Diker, Murat Arslan, Cenab Doğru, Funda Fırat Demirci, Volkan Nazmi Metin, Ziya Uçar'ın mahkumiyetine karar verildi.

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MERKEZ BANKASI'NDAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Yaşananların ardından Merkez Bankası'da açıklama da bulunmuştu. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, kuruluş nezdindeki ödeme işlemlerine geçici olarak günlük limitlerin uygulanmasına karar verilmişti

PAPARA'NIN SAHİBİ TUTUKLANDI!

Papara'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı ve Dilek Gezer tutuklandı. Geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan Karslı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmasına karar verildi.