Son dakika: Petrol çakılırken akaryakıt fiyatları için flaş gelişme! 11 Mayıs sonrası bir ilk: Benzin ve motorin...

Son dakika: Akaryakıt fiyatlarına üst üste gelen zamlar sonrası 30 lirayı aşan motorin ve benzin fiyatlarına geçen haftalarda indirim olarak yansıdı. Petrol ve dolar kurundaki düşüş sonrası 30 lira olan motorinin litre fiyatı 3,34 lira gerilemişti. Motorine üst üste gelen indirimlerin ardından benzinde 2,13 lira ve LPG'de ise 1,71 lira indirim yapılmıştı. Vatandaşlar indirim beklerken dün akaryakıt fiyatlarıyla ilgili yeni gelişme yaşandı. Benzine gelmesi beklenen 96 kuruşluk zammın iptal edildiği ve herhangi bir fiyat değişimi olmayacağı öğrenildi. İşte akaryakıt fiyatlarıyla ilgili yeni gelişmeler...

Güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

İstanbul'da motorin litre fiyatı 26,69 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 25,20 liradan satılıyor.

LPG litre fiyatı indirimin 10,70 liradan satılıyor.

PETROL FİYATLARINDA 11 MAYIS SONRASI BİR İLK

Avrupa Birliği ve ABD ekonomilerinin resesyona gireceği, küresel ekonomide büyümenin ciddi şekilde yavaşlayacağı ve petrole talebin azalacağı endişeleriyle dün keskin düşen petrol fiyatları bugün toparlanmaya çalışıyor.

Dün, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de yüzde 8,55 düşüşle 99,16 dolardan alıcı buldu. Batı Teksas türü ham petrolün varili 11 Mayıs'tan bu yana ilk kez 100 doların altına geriledi.

Petrol fiyatları şu sıralarda düne göre sadece 1,11 dolar artışla 103,88 dolar/varil seviyesinde.

Batı Teksas petrolü de 99,54 dolar/varil seviyelerinden 102,14 dolara kadar bir toparlanma denedi, ancak şu sıralarda düne göre 0,55 dolar artışla 100,05 dolar seviyesinde.

Norveç hükümetinin petrol ve gaz sektöründeki greve müdahale ederek grevi durdurması, işçilerin en kısa zamanda işbaşı yapacaklarının açıklanması da petrol fiyatları üzerinde baskı yaratıyor.

Analistler, "Kısa pozisyonlarda bazı kapatmaların olduğu, sert düşüşe tepki için alımlar geldiği açık. Küresel petrol arz şıkışıklığına yönelik veriler de ortada. Dün yaşanan düşüşün aşırıya kaçtığı değerlendirmesi yapılıyor" ifadelerini kullanıyorlar.



