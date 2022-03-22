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Son dakika: Petrol fiyatları sert yükseldi! Akaryakıt fiyatlarına 'zam' beklentisi

22.03.2022 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akaryakıta gelen üst üste gelen indirimin ardından araç sahiplerine son dakika açıklaması geldi. Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Rusya'ya petrol ambargosu uygulamayı düşündüğü yönündeki haberlerle petrol fiyatları yükselişe geçti. Brent petrol bugün 118,99 seviyesinden işlem görüyor. Petrol fiyatlarındaki artış "Akaryakıt fiyatına zam gelecek mi?" sorusunu akıllara getirirdi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Petrol fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı tedarik sıkıntılarının baş gösterebileceği korkusuyla yükseliyor. Petrol fiyatları dünkü sert yükselişin ardından bugün de yüzde 2'nin üzerinde artışla yeniden 120 dolar sınırına yaklaştı. Brent petrol varil fiyatı 119 doları aşarken ABD tipi ham petrol 114 doların üzerinde işlem görüyor. Peki brent petroldeki bu yükseliş akaryakıta nasıl yansır? Benzin ve motorine zam gelir mi? sorularını akıllara getirdi.

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PETROL FİYATLARI NEDEN YÜKSELDİ?

Fiyatlardaki yükselişte, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Rusya'ya petrol ambargosu uygulamayı düşündüğü yönündeki haberler etkili oldu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell dün AB dışişleri ve savunma bakanları toplantılarında Rusya'ya petrol ambargosu konusunu gündeme getiren bazı üye ülkelerin olduğunu ve ilginç tartışmaların yaşandığını ancak bir karar alınmadığını kaydetti.

Borrell, Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Rusya'ya yaptırımların süreceğini ancak bu hafta içinde yeni bir paketin kabul edilmeyeceğini belirtti.

Öte yandan, Suudi Arabistan petrol tesislerine patlayıcı yüklü insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırılar da arz endişelerini artırarak fiyatların yukarı yönlü seyrini destekledi.

Dün Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Husilerin petrol tesislerine yönelik devam eden saldırıları nedeniyle Suudi Arabistan'ın küresel petrol piyasalarında yaşanacak arz kesintilerinden sorumlu tutulamayacağı bildirildi.

Saldırıların küresel enerji güvenliği ve istikrarını tehdit ettiği vurgulanan açıklamada, uluslararası topluma enerji tedarikini koruma sorumluluğunu yerine getirmek üzere Husilere karşı kararlı adımlar atma çağrısında bulunuldu.

AKARYAKITA ZAM GELEBİLİR

Petrol fiyatlarının 13,5 yılın zirvesine çıkmasıyla birlikte akaryakıt fşyatlarına üst üste zam olarak yansımıştı.Brent petrolün varil fiyatının tekrar yükselişe geçmesi akaryakıt fiyatlarında yeni zam ihtimalini güçlendirdi. Ancak EPDK ve EPGİS'ten ise henüz konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

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İNDİRİMLER PEŞ PEŞE GELMİŞTİ

Benzin ve motorine Mart ayı içerisinde gelen zamların ardından, 3 gün üst süte indirim gelmişti. Motorin fiyatları için 15 Mart'ta gelen gelen 2,38 TL indirimin ardından, 16 Mart'ta motorin fiyatları için 93 kuruş, benzin fiyatı ise 1,76 TL yeni indirim yapıldı. 18 Mart'ta ise benzin fiyatlarına 62 kuruş, motorine ise 1 lira 1 kuruşluk indirim geldi.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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