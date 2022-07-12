Son dakika: Petrol fiyatlarında sert düşüş! Yüzde 7'nin üzerinde kayıp yaşandı

Son dakika: Çin'de koronavirüs salgınının yeniden canlanması küresel ekonomik yavaşlamaya ilişkin endişeleri artırdı. Bu gelişmeyle birlikte petrol fiyatlarında sert bir düşüş yaşandı. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 7'nin üzerinde azalarak 99 doları gördü. Brent petrolün varil fiyatı 25 Nisan'dan bu yana ilk kez geçen hafta 100 doların altına gerilemişti.

Batı Teksas türü ham petrol fiyatında da sert düşüş yaşanıyor. Batı Teksas türü ham petrol yüzde 8'in üzerinde kayıp yaşadı ve 95 doları gördü.

Merkez bankalarının enflasyonla mücadele etmek için agresif bir şekilde faiz oranlarını artırması ve ABD'nin resesyona girebileceğine yönelik endişelerin alevlenmesi nedeniyle ham petrol fiyatları haziran başından bu yana düşüş eğilimi gösteriyor.

