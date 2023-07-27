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SON DAKİKA: Piyasalar bu açıklamalara odaklanmıştı: Merkez Bankası enflasyon raporu açıklanıyor! Hafize Gaye Erkan için bir ilk…

27.07.2023 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Yılın üçüncü enflasyon raporu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yeni Başkanı Hafize Gaye Erkan tarafından açıklanıyor. Erkan sunumda enflasyondaki yükselişe değinerek kısa süreli bir artış yaşanmasını beklediklerini dile getirdi. Bankanın 2023 enflasyon tahmini ise yüzde 22,3'ten yüzde 58'e çıkarıldı.

SON DAKİKA: Piyasalar bu açıklamalara odaklanmıştı: Merkez Bankası enflasyon raporu açıklanıyor! Hafize Gaye Erkan için bir ilk…

Son dakika haberi: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkanı Hafize Gaye Erkan için bir ilk yaşanıyor. Göreve geldiğinden bu yana Merkez Bankası’nın iki faiz kararını duyuran Erkan şimdi de yılın üçüncü Enflasyon Raporu’nu açıklıyor.

TCMB, yılın 2. Enflasyon Raporu toplantısında 2023 sonu enflasyon tahmininin ortalaması yüzde 22,3, gelecek yıl sonu tahminini ortalaması da yüzde 8,8’de sabit tutmuştu.

İŞTE HAFİZE GAYE ERKAN’IN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKAN SATIRBAŞLARI:

Enflasyonu düşürmek için parasal sıkılaştırma dönemine başladık, gerektiği zaman, gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendireceğiz.

Fiyat istikrarı doğrultusunda tüm araçlarımızı kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz.

"ENFLASYON GEÇİCİ OLARAK YÜKSELECEK"

Seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları aldık ve almaya devam edeceğiz.
Enflasyon kısa vadede geçici bir yükseliş gösterecektir. 2024 yılında dezenflasyonun sürdürülebilir şekilde başlamasını sağlayacak zemini dikkatle oluşturuyoruz. Faiz artırım kararlarımız miktarsal ve seçici kredi kararlarımızın birikimli olumlu etkilerinin bir kısmını 2023 sonunda, özellikle enflasyonun ana eğiliminde 2024 yılının ikinci çeyreğinde hissetmeye başlayacağız. Kalıcı olarak gerileyen enflasyonu yatırımlar ve nitelikli büyüme eşlik edecektir. Enflasyondaki düşüşte döviz piyasasındaki istikrar ve gerilemeye başlayan küresel emtia fiyatları etkili olmuştur. Geniş kapsamlı gösterge seti Haziran ayında enflasyonun ana eğiliminde güçlenmeye işaret etmiştir. İç talep ve üretime ilişkin görünüm toplam talep koşullarının enflasyonist bir düzeyde seyrettiğine işaret etmektedir.

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SEÇİCİ KREDİ VURGUSU ENFLASYON RAPORUNA DA GİRDİ

Seçici kredi sıkılaştırması kararlarımızın iç talebi dengeleyeceğini öngörüyoruz. Çıktı açığının kapanması dezenflasyon sürecinin önemli bir bileşeni olacaktır. Yılın ikinci yarısında parasal sıkılaştırmanın etkileri, hizmet kanalıyla cari işlemler hesabında belirgin bir iyileşmeyi öngörmekteyiz. Yılın ikinci yarısında parasal sıkılaştırmanın etkileri, hizmet kanalıyla cari işlemler hesabında belirMevduat faizinin dolarizasyonu artırmayacak bir seviyede bulunmasını önemsiyoruzgin bir iyileşmeyi öngörmekteyiz. Parasal sıkılaştırma süreci döviz kuru istikrarını da destekleyecektir. Ücret artışlarının çoğu önümüzdeki birkaç ayda fiyatların çoğuna yansıyacaktır. Enflasyondaki ataletin kırılması beklentilerin çıpalanmasına bağlıdır. Güçlü bir parasal sıkılaştırma sürecini Haziran ayında başlattık, bu sürecin kademeli, dengeli ve istikrarlı olacağını da vurguladık.

Faiz artırımlarını miktarsal ve seçici kredi sıkılaştırmasıyla güçlendirerek enflasyonun ana eğilimini düşürmeyi ve beklentileri çıpalamayı düşünüyoruz. Tüm araçlarımızı enflasyon tek haneye ve orta vadeli hedefimize gelene kadar kullanmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Sadeleşme süreci faiz artırımının yanı sıra politika faizinin etkinliğini dengeli bir şekilde artırmıştır.

KREDİLER VE DOLARİZASYON VURGUSU

Kararlarımızla kredi genişlemesinin enflasyon üzerindeki etkilerini kontrol etmekteyiz. Mevduat faizinin dolarizasyonu artırmayacak bir seviyede bulunmasını önemsiyoruz.

ZORUNLU KARŞILIK İLE REZERVLERE KATKI

Zorunlu karşılık uygulamasıyla piyasadan 450 - 500 milyar TL likidite çekilecek. Rezervler Haziran ayından itibaren güçlü bir artış göstermektedir.

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TAHMİNLER

TCMB'nin 2023 yılı ortalama ithalat fiyatları değişim tahmini - %9,5 (Önceki -%9,8)
TCMB'nin 2024 yıl sonu gıda fiyatları tahmini %35,0 (Önceki %11,5)
TCMB'nin 2023 yıl sonu gıda fiyatları tahmini %61, (Önceki %27,9)
TCMB'nin 2024 yılı ortalama petrol fiyatları tahmini 76,3 dolar (Önceki 73,6 dolar)

Enflasyonun 2023 yıl sonunda %58,0 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz (Önceki %22,3)
Enflasyonun 2024 yıl sonunda %33,0 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz (Önceki %8,8)
Enflasyonun 2025 yıl sonunda %15,0 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz (Önceki %5,0)

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon faiz Merkez Bankası

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