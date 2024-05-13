Son dakika: Rakamlar hem Temmuz hem Ocak zammını ele verdi! Emekli zammı için hesap makineleri çalışmaya başladı: İşte en düşük maaş senaryoları

Son dakika haberleri… Emekli zammı Ocak 2024’te 4A 4B 4C kapsamındaki tüm emekliler için eşitleme yapılarak yüzde 49,25 oranında uygulanmıştı. En düşük SSK Bağ-Kur emekli maaşı 10.000 TL’ye yükseltilmiş, en düşük memur emekli maaşı da 14.740 TL olmuştu. Milyonlar şimdi Temmuz zammı hesaplaması için hesap makinelerine sarıldı. Merkez Bankası'nın yayımladığı veriler ve Nisan ayı enflasyon rakamlarına göre en güçlü rakamlar ortaya çıktı.

EMEKLİ ZAMMINDA MERKEZ BANKASI’NDAN YENİ İPUCU

TÜİK’in Nisan ayı TÜFE verisini açıklaması ile 4 aylık enflasyon yüzde 18,72 olarak kesinleşti. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi ve Enflasyon Raporu ile Türkiye İstatistik Kurumu'nun dört aylık enflasyon verileri emeklinin, memurun Temmuz zammında detayları netleştirmeye başladı.

SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMINDA 2 TAHMİN TEK RAKAM

Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’nde aylık enflasyon mayısta yüzde 3,00, haziranda yüzde 2,54 olarak tahmin edildi. Anketteki tahmin gerçekleşirse Ocak-Haziran dönemindeki 6 aylık enflasyon yüzde 25,39 olacak.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan tarafından açıklanan yılın ikinci Enflasyon Raporu’nda ise, 2024 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 36’dan yüzde 38’e yükseltildi. Başkan Karahan enflasyonun Mayıs ayında yıllık bazda yüzde 75-76 ile zirve yapacağını, ardından ise düşüşe geçeceğini söyledi. Yıllık enflasyonun Haziran’da yüzde 72’ye gerilemesi halinde ise 6 aylık enflasyonun yüzde 25,03 olması bekleniyor.

Mayıs ve haziran aylarında enflasyonda sürpriz bir düşüş olmazsa, mevcut tahminlere göre SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşına Temmuz ayında yüzde 25 dolayında zam yapılacağını söylemek mümkün.

MEMUR EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE OLACAK?

Memur maaşına Ocak ayında yüzde 15 oranında toplu sözleşme zammı yapılmıştı. Toplu sözleşme zammını aşan ilk 6 aylık enflasyon farkına ilave olarak yılın ikinci yarısı için yüzde 10 oranında toplu sözleşme zammı yapılacak. Emekli memur aylıkları da aynı oranda artırılacak.

Buna göre, 6 aylık enflasyon Merkez Bankası’nın tahminine uygun gerçekleşirse temmuz ayında memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 19,59 oranında; piyasa katılımcılarının beklentileri doğrultusunda gerçekleşirse yüzde 19,94 oranında zam yapılacak. Mevcut tahminlere göre memur maaşları ve emekli memur aylıklarında temmuz zammı yüzde 19,5-20,0 aralığında olacak. Memur ve emekli memurların maaş zammı ile SSK ve BAĞ-KUR’luların maaş zammı arasında en az 5 puan fark olacak.

OCAK 2025 EMEKLİ ZAMMI TAHMİNİ DE BELİRDİ

Bu tahminlere göre 2025 Ocak ayında yapılacak zam da şekillenmeye başladı. Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına Merkez Bankası’nın enflasyon tahminine göre yüzde 10,38, Piyasa Katılımcı Anketi’ne göre ise yüzde 14,97 oranında artış yapılacak.

Memur maaşlarına 2025 yılında ilk yarıda yüzde 6, ikinci yarıda 5 oranında toplu sözleşme zammı yapılacak. Buna göre, ocak ayında memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına Merkez Bankası’nın enflasyon tahminine göre yüzde 6,37, Piyasa Katılımcı Anketi tahminlerine göre ise yüzde 10,79 oranında artış söz konusu olacak.

EMEKLİYE REFAH PAYI OLACAK MI?

6 aylık enflasyon rakamlarının belli olması sonrası emekliler için refah payı masada olacak. Refah payı ve en düşük emekli maaşı düzenlemesi için Meclis’in yeni bir düzenleme yapması gerekiyor. Burada SSK ve Bağ-Kur emeklisine 5, memur emeklisine 10 puanlık bir refah payı düzenlemesi bekleniyor. Tüm bunların yanında en düşük emekli maaşının 12.500 TL ile 15.000 TL arasına yükseltilebilme ihtimali konuşulanlar arasında yer alıyor. En düşük memur emekli taban aylıklarının 17.500 lirayı aşacağı tahmin ediliyor.







