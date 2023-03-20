Son dakika: Ramazan pidesi fiyatı belli oldu

Son dakika haberine göre, Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Türkiye genelinde 300 gramlık pide fiyatı 10 TL olacağını açıkladı.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, 2023 yılı ramazan pidesi fiyatını açıkladı. Balcı açıklamasında şunları söyledi:

"Bu sene Türkiye genelinde azami uygulanacak fiyat, 300 gramı 10 TL olarak uygulanacaktır; kilogram fiyatı 33 TL."

EKMEK FİYATLARINDA DEĞİŞİKLİK YOK

Balcı, "Yaklaşan Ramazan ayının ülkemize, milletimize hayırlara vesile olmasını diliyorum" derken ekmek fiyatlarına ilişkin de konuştu. "Ekmek fiyatında bir değişiklik yok ülke genelinde ekmek 5 TL" diyen Balcı, "Gündemimizde ekmek fiyatında bir değişiklik bulunmuyor" ifadelerini kullandı.



