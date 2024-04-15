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SON DAKİKA: Savaş olursa altın, dolar, borsa ne olur? Hepsinin cevabı belli oldu, İslam Memiş iki senaryoyu birden anlattı: Altın fiyatı tahmini bir kez daha değişti

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
15.04.2024 07:45
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Son dakika: Tatilin ardından piyasalar yeni haftaya ‘merhaba’ diyor. Altın fiyatları, dolar ve borsa ise Orta Doğu’da yaşanan gerginlikleri takip edecek. Peki savaş çıkarsa altın fiyatları ne olur? Dolar/TL düşer mi yükselir mi? Borsa İstanbul’da kritik seviyeler neler? Yatırımcılar bu sorulara yanıt ararken tahminler ve senaryolar belli oldu. Goldman Sachs ons altın tahminini 400 dolar birden yükseltti. İslam Memiş ise iki senaryoda altın, dolar, borsa, Bitcoin ve gümüş tahminini açıkladı.

SON DAKİKA: Savaş olursa altın, dolar, borsa ne olur? Hepsinin cevabı belli oldu, İslam Memiş iki senaryoyu birden anlattı: Altın fiyatı tahmini bir kez daha değişti

Son dakika haberleri… Altın, dolar, borsa… Hepsinin gözü Orta Doğu’dan gelecek haberlerde! İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırısının ardından Orta Doğu'da tansiyonun düşüp düşmeyeceğinin belirsizliği, İsrail'in saldırıya yanıt vereceği yönündeki açıklamalar ons altın fiyatına destek vermeye devam ediyor.

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15 NİSAN PAZARTESİ ONS VE GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Ons altın bu sabah 2372 doların üzerini test etti. Şu sıralarda da Cuma gününe göre yüzde 0,65 artışla 2358,51 dolar seviyesinde. Yurt içinde gram altın fiyatı 2.539 liradan, Cumhuriyet altını 17.961 liradan ve çeyrek altın fiyatları 4.663 liradan değerleniyor.

ALTIN

“ALTIN HER DURUMA UYGUN BİR VARLIK”

KCM Trade baş piyasa analisti Tim Waterer, "Jeopolitik riskler ve ABD Merkez Bankası Fed'in yılın ikinci yarısında faiz oranlarını gevşetme ihtimali bir araya geldiğinde altın bir finansal varlık olarak revaçta kalmaya devam ediyor. Birçok açıdan altın, 2024'te değişen piyasa dinamikleri altında yükselme kabiliyeti göz önüne alındığında 'her duruma uygun varlık' görünümünü alıyor" dedi.

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GOLDMAN, ALTIN TAHMİNİNİ GÜNCELLEDİ

Goldman Sachs ise bu gelişmeler sonrası 2024 yıl sonu için altın fiyat hedefini 2300 dolardan 2700 dolar/ons seviyesine yükseltti.

ABD’li banka yayınladığı raporda, "Fed kesintilerinin yılın ilerleyen dönemlerinde ETF rüzgarını yumuşatacak olası bir katalizör olması, ABD seçim döngüsü ve mali ortamdan kaynaklanan doğru kuyruk riski ile altının yükseliş eğilimi netliğini koruyor" ifadelerini kullandı.

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Altın fiyatındaki yükseliş için, "Çin'in başını çektiği Asya perakende talebi, özellikle Çin'de emlak sektörüne bağlı olarak, ekonomik istikrar ve para biriminin değer kaybetmesine ilişkin korkudan kaynaklanıyor" değerlendirmesini yapan Goldman Sachs, Çin'in daha iyi bir büyüme ortaya koymasını ve Fed'in önemli ölçüde şahinleşmesinin altın için aşağı yönlü riskler olduğunu da vurguladı.

İSLAM MEMİŞ: ‘BU HAFTA STRES TESTİNDEN GEÇECEKSİNİZ’

Peki piyasaları neler bekliyor? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş TV100’deki köşe yazısında, ‘Bu hafta stres testinden geçeceksiniz’ diyerek altın, dolar, borsa, Bitcoin ve petrol için olası senaryoları anlattı. Memiş kritik öneme sahip rakamları da paylaştı.

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“Konu malum. İran-İsrail savaşı. Tatilde olduğumuzdan şanslı bir süreç geçirdik. Şansımız ne kadar daha devam edecek onu kimse bilmiyor. Misilleme sırası İsrail’de. İsrail misilleme yaparsa çarşı pazar yine karışır. Amaçlardan biri o zaten. Küresel ekonomik kaos. Başka nedenler de var tabi. Sakin ancak gergin bir bekleyiş var” diyen Piyasa Uzmanı Memiş, “Korkulan olmadı ve kötü bir başlangıç olmadı. İsrail misilleme yapmazsa her şey normalleşir. Yani, altın ve gümüş fiyatları geriler, Bitcoin toparlanır. Bu hafta teknik bir seviye yok sadece fırsatlar var. Alana da, satana da. Alan mı kazanacak, satan mı? Bu hafta için orayı kimse bilemez. Eskilerin deyişiyle alan her zaman kazanır” yorumunda bulundu.

İSRAİL MİSİLLEME YAPMAZSA NE OLUR?

İslam Memiş bu soruya da şu yanıtı veriyor:

“Borsa yükselişini, altın ve gümüş ons bazında düşüşünü, Bitcoin yükselişini sürdürür.”

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İSRAİL MİSİLLEME YAPARSA NE OLUR?

İkinci bir ihtimal olarak Memiş piyasalar için, “Borsa ve Bitcoin sert düşer, altın ve gümüş yeni rekorlarını test eder” şeklinde değerlendirmede bulundu.

ALTIN VE DOLARDA O RAKAMLARA DİKKAT!

Memiş, piyasalarda takip edilecek bant aralıklarını da tek tek açıkladı:

Borsa: 9.200-9.650 puan
Dolar/TL: 32,25-34,50
Ons altın: 2.250-2.380
Gümüş ons: 26,50-28,50
Petrol: 88-93 dolar
Bitcoin: 61.500-68.500 dolar

PİYASA DOLAR

YATIRIMCIYA ‘UZUN VADE’ ÖNERİSİ

“İran ve İsrail’den gelecek hamleler belli olmadıkça piyasalarda kendine yön vermekte zorlanır” diyen uzman isim yatırımcıları, “Ne mi yapmak gerek? Elinde birikimi olan sahip çıkmalı. Alım için fırsat kollayan kademeli alım yapmalı. Uzun vadeli plan yapmalı. Çoğu kişi bu gerginliğe buna senaryo diyor. Ben savaş diyorum!” diyerek uyardı.

Canlı Borsa


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Altın borsa dolar
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