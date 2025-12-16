Son dakika | Sendikalara resmi davet gitti! Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı

Milyonlarca vatandaşın gözü asgari ücret görüşmelerinde. 12 Aralık'ta yapılan ilk toplantının ardından gözler 18 Aralık'ta yapılacak olan ikinci toplantıya çevrildi. TİSK ile hükümetin oturduğu masaya TÜRK-İŞ bu yıl oturmayacağını açıklamıştı.

BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Perşembe günü öncesi ise Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması geldi. Bakan Işıkhan, Kabine toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Işıkhan, asgari ücret ile ilgili gelen açıklamaların ardından kritik bir açıklamada bulundu.

Bakan Işıkhan, 12 Aralık’ta yapılan ilk toplantıya işçi ve işveren temsilcilerinin katıldığını belirterek, ikinci toplantının bu hafta Perşembe günü saat 14.00’te gerçekleştirileceğini açıkladı.

DAVET VAR MI?

“Türk-İş ile görüşmeler olacak mı ve ayrıca bir davet söz konusu mu?” sorusuna yanıt veren Işıkhan, resmi davetin yapıldığını ve Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar’ın toplantıya katıldığını hatırlattı. Bakan, “Biz tüm sendikalarla açık bir iletişim yapısına sahibiz. Sosyal diyalog gereği her türlü süreci işleteceğiz. Ben sendikalarla görüşüp görüşlerini alacağım; mutlaka istişarede bulunacağız” dedi.



NE OLMUŞTU?

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, ilk toplantı öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gelerek Bakan Vedat Işıkhan ile ön görüşme gerçekleştirmişti. Bu görüşmede, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına katılmama gerekçelerini içeren dosyayı Bakan Işıkhan'a teslim eden Ağar, daha sonra Bakanlık bahçesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunmuştu.



Ağar, TÜRK-İŞ'in, 1974'ten bu yana Asgari Ücret Tespit Komisyonunda işçileri temsil ettiğini belirterek "Ancak Komisyonun mevcut yapısı, yıllardır işçilerin karar süreçlerinde etkili bir şekilde yer almasına imkan tanımamakta, kararlar çoğunlukla hükümet ve işveren kesiminin oylarıyla alınmaktadır." değerlendirmesinde bulunmuştu.



TÜRK-İŞ'in 24 Aralık 2024'te aldığı kararla, gerçek anlamda adil ve demokratik bir yapıya kavuşturulana kadar komisyon çalışmalarına katılmayacağını kamuoyuyla paylaştığını anımsatan Ağar, söz konusu tarihten bu yana geçen yaklaşık bir yılda komisyonun yapısı ve işleyişine ilişkin hiçbir iyileştirme yapılmadığını söyledi.