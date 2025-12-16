FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Son dakika | Sendikalara resmi davet gitti! Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücret görüşmelerinin ikinci toplantısı öncesi 8,8 milyon vatandaşı ilgilendiren bir açıklamada bulundu. Bakan Işıkhan, "Biz tüm sendikalarla açık bir iletişim yapısına sahibiz. Sosyal diyalog gereği her türlü süreci işleteceğiz" sözlerini kullandı.

Son dakika | Sendikalara resmi davet gitti! Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
Hazar Gönüllü

Milyonlarca vatandaşın gözü asgari ücret görüşmelerinde. 12 Aralık'ta yapılan ilk toplantının ardından gözler 18 Aralık'ta yapılacak olan ikinci toplantıya çevrildi. TİSK ile hükümetin oturduğu masaya TÜRK-İŞ bu yıl oturmayacağını açıklamıştı.

Son dakika | Sendikalara resmi davet gitti! Bakan Işıkhan dan asgari ücret mesajı 1

BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Perşembe günü öncesi ise Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması geldi. Bakan Işıkhan, Kabine toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Işıkhan, asgari ücret ile ilgili gelen açıklamaların ardından kritik bir açıklamada bulundu.

Bakan Işıkhan, 12 Aralık’ta yapılan ilk toplantıya işçi ve işveren temsilcilerinin katıldığını belirterek, ikinci toplantının bu hafta Perşembe günü saat 14.00’te gerçekleştirileceğini açıkladı.

Son dakika | Sendikalara resmi davet gitti! Bakan Işıkhan dan asgari ücret mesajı 2

DAVET VAR MI?

“Türk-İş ile görüşmeler olacak mı ve ayrıca bir davet söz konusu mu?” sorusuna yanıt veren Işıkhan, resmi davetin yapıldığını ve Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar’ın toplantıya katıldığını hatırlattı. Bakan, “Biz tüm sendikalarla açık bir iletişim yapısına sahibiz. Sosyal diyalog gereği her türlü süreci işleteceğiz. Ben sendikalarla görüşüp görüşlerini alacağım; mutlaka istişarede bulunacağız” dedi.
Son dakika | Sendikalara resmi davet gitti! Bakan Işıkhan dan asgari ücret mesajı 3

NE OLMUŞTU?

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, ilk toplantı öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gelerek Bakan Vedat Işıkhan ile ön görüşme gerçekleştirmişti. Bu görüşmede, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına katılmama gerekçelerini içeren dosyayı Bakan Işıkhan'a teslim eden Ağar, daha sonra Bakanlık bahçesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunmuştu.
Son dakika | Sendikalara resmi davet gitti! Bakan Işıkhan dan asgari ücret mesajı 4

Ağar, TÜRK-İŞ'in, 1974'ten bu yana Asgari Ücret Tespit Komisyonunda işçileri temsil ettiğini belirterek "Ancak Komisyonun mevcut yapısı, yıllardır işçilerin karar süreçlerinde etkili bir şekilde yer almasına imkan tanımamakta, kararlar çoğunlukla hükümet ve işveren kesiminin oylarıyla alınmaktadır." değerlendirmesinde bulunmuştu.
Son dakika | Sendikalara resmi davet gitti! Bakan Işıkhan dan asgari ücret mesajı 5

TÜRK-İŞ'in 24 Aralık 2024'te aldığı kararla, gerçek anlamda adil ve demokratik bir yapıya kavuşturulana kadar komisyon çalışmalarına katılmayacağını kamuoyuyla paylaştığını anımsatan Ağar, söz konusu tarihten bu yana geçen yaklaşık bir yılda komisyonun yapısı ve işleyişine ilişkin hiçbir iyileştirme yapılmadığını söyledi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Akaryakıt tabelası 1 haftada ikinci kez değişiyor!Akaryakıt tabelası 1 haftada ikinci kez değişiyor!
2 rakam verdi: 'Birinin altında olmayacak, birini geçmeyecek'2 rakam verdi: 'Birinin altında olmayacak, birini geçmeyecek'

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bakan Yerlikaya'dan polislere çalışma saati müjdesi

Bakan Yerlikaya'dan polislere çalışma saati müjdesi

Lisede mide bulandıran olay! Tacizci öğretmen tutuklandı

Lisede mide bulandıran olay! Tacizci öğretmen tutuklandı

Serdar Ali Çelikler: ''Olursa durdurulamaz bir hücum gücü olur''

Serdar Ali Çelikler: ''Olursa durdurulamaz bir hücum gücü olur''

Beyaz Show geri mi dönüyor? Programının adı belli oldu

Beyaz Show geri mi dönüyor? Programının adı belli oldu

'Ankara'dan sızan' deyip açıkladı: Emekli zammında beklenen tablo

'Ankara'dan sızan' deyip açıkladı: Emekli zammında beklenen tablo

Asgari ücreti küsuratına kadar söyledi: 'Ankara'dan edindiğim...'

Asgari ücreti küsuratına kadar söyledi: 'Ankara'dan edindiğim...'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.