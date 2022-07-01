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Son dakika: Sigaraya bir zam daha geldi! En ucuz sigara ne kadar oldu? 1 Temmuz sigara fiyatları...

01.07.2022 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Sigara zammı için son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Yıl başından bu yana 8 lira artan sigaraya bir daha zam yapıldığı duyuruldu. Peki, en ucuz ve en pahalı sigara ne kadar oldu? İşte son dakika haberinin detayları ve sigara zammının ardından 1 Temmuz sigara fiyatları...

Son dakika: Sigaraya bir zam daha geldi! En ucuz sigara ne kadar oldu? 1 Temmuz sigara fiyatları...

Son dakika: Sigara fiyatlarına yeni zam geldi. Ocak, Mart, Mayıs ayında gelen 8 liralık zammın ardından sigara fiyatları için Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş’tan açıklama geldi. Aybaş, bir sigara grubuna daha zam geldiğini açıkladı. Peki sigara fiyatları ne kadar oldu?

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Aybaş, 2 TL'lik bir daha zam geldiğini duyurdu.

sigara

SİGARAYA YILBAŞINDAN BU YANA 10 LİRA ZAM

Sigaraya yıl başından bu yana 10 liralık zam yapılmıştı. Buna göre geçtiğimiz haftalarda yapılan son zamla birlikte en düşük sigara fiyatı 25,50 TL, en yüksek sigara fiyatı ise 40 TL oldu.

SİGARAYA YÜZDE 55 ÖTV ZAMMI

Geçtiğimiz aylarda Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre sarmalık kıyılmış tütünde geçerli ÖTV oranı yüzde 40'tan yüzde 55'e çıkarılmıştı.

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