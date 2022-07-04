SON DAKİKA: Sigaraya bu sabah bir zam daha geldi! Güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? 10 lira...

Son dakika: Ocak, Mart, Mayıs ayında gelen 8 liralık zammın ardından sigara fiyatlarına bu sabah yeni bir zam daha yapıldı. Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş sigara zammı için yaptığı açıklamasında Philip Morris ve BAT grubu sigaralara 2 TL zam geldiğini duyurdu. Böylece sene başından bari sigara fiyatlarına 10 TL zam yapılmış oldu.

SON DAKİKA: EN UCUZ SİGARA NE KADAR OLDU?

Aybaş'ın sosyal medya hesabından paylaştığı zamlı listelere göre Philip Morris grubu en ucuz sigara 27,50 lira olurken en pahalı sigara ise 31,50 lira oldu. BAT grubu sigaralarda ise en ucuz sigara 27,50 lirayken, en pahalı sigara 31 lira oldu.

SİGARAYA YÜZDE 55 ÖTV ZAMMI

Geçtiğimiz aylarda Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre sarmalık kıyılmış tütünde geçerli ÖTV oranı yüzde 40'tan yüzde 55'e çıkarılmıştı.



