Son dakika: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı ne olacak? En düşük emekli maaşı... Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılan 2024'ün ilk Kabine toplantısı sona erdi. Kabine'nin gündeminde yine birbirinden önemli konular yer aldı. Milyonlarca kişinin merakla beklediği 2024 yılı SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı artışı, terörle mücadele kapsamında Irak ve Suriye'nin kuzeyinde devam eden operasyonlar da Kabine Toplantısı'nda masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik toplantının ardından kameralar karşısına geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları ise şu şekilde;

2024 senesinin ilk Kabine Toplantısı'nın ardından sizlerle beraber olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum.

Sözlerimin hemen başında şehit düşün kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Tedavileri devam eden yaralı askerlerimize Rabbim'den acil şifalar temenni ediyorum. Tarih bilmez, kutsal tanımaz edepsizlere rağmen şehit ailelerinin sabrı karşısında duygulanmamak elde değil.

"ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI"

Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Sadece son 5 günde Suriye ve Irak'taki terör unsurlarına düzenlenen hava harekatlarıyla 114 hedef vuruldu, 78 terörist etkisiz hale getirildi. MİT, terör örgütüne ait 60 kritik alt yapı ve mühimmat tesisini imha etmiştir. Emniyet ve Jandarma operasyonlarında yılbaşından bu yana terörle iltisaklı 465 kişi gözaltına alınmıştır. Cumartesi günü yaptığımız güvenlik toplantısında sahadaki güncel durumu değerlendirdik. Güvenlik birimlerimize, yanında, yöresinde, arkasında kim olduğuna bakmadan tespit ettikleri tüm terör unsurlarını yok etme talimatı verdik. Bugünkü kabine toplantımızda son dönemde artan terör saldırılarını da tüm yönleriyle ele aldık.

Bölücü terör örgütü PKK'ya silah, mühimmat, eğitim ve himaye desteği sağlayarak palazlandırma girişimleri hız kazanmıştır. Burada bir gerçeğin altını kalın çizgilerle çizmekte fayda görüyorum. Türkiye'nin kararlılıkla uyguladığı terörü kaynağında bertaraf etme stratejisi en çok bölgemizde bir 'teröristan' kurma hesabı yapanları rahatsız etmiştir. Sınırlarımız ötesindeki askeri mevcudiyetimiz vatanımızın güvenliği vatandaşımızın huzuru için hayati öneme sahip. Bundan geriye dönüş asla söz konusu olamaz.

"TERÖR YUVALARINI DARMADAĞIN ETMEDEN DURMAYACAĞIZ"

Sınır ötesi harekatlarımız, Türkiye'yi düzensiz göç dalgası üzerinden, iç karışıklığa sürüklemeye dönük oyunları da boşa çıkarmıştır. Terör nedeniyle öç edecek 3-4 milyon sığınmacının kendi ülkesinde kalmasını sağladık. Ülkemizde bulunan 620 binden fazla Suriyeli terörden arındırılmış yerlere geri dönmüştür.

Emperyalistlerin, Irak ve Suriye'de bir 'teröristan' kurma planları masada oldukça, hiçbirimiz kendimizi güvende hissedemeyiz. Yapacağımız yeni harekatlarla geleceğimizi güvence altına alacağız. Söz konusu terörle mücadele olduğunda kimliği ne olursa olsun herkes ya yanımızda yer alır, ya da karşımızda. Bu işin ortası yoktur. Bu hususta çok netiz. Terör örgütünü dışardaki destekçileri ve içerdeki uzantılarıyla beraber tamamen yok etmenin boynumuzun borcu olduğuna inanıyoruz. Önümüzdeki aylarda kimin ne dediğine, hangi tehditleri savurduğuna bakmadan bu doğrultuda yeni adımları muhakkak atacağız. Bu bölgedeki harekatlarımız sürecektir. Aynı şekilde Suriye'de bu hatta sinsi niyetlerle kurulmuş terör yuvalarının tamamını darmadağan etmeden durmayacağız.







