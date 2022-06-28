Son dakika: SSK ve Bağ-kur emeklisi fark etmiyor! Yüzde 50 zam yolda

Son dakika: Milyonlarca memur ve emekli için de Temmuz ayında maaşlara yapılacak zam oranını bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) emekli ve memur Temmuz zammı için belirleyici olacak Mayıs ayı enflasyon oranını yüzde 2,98 olarak açıklamıştı. Bununla beraber SSK ve BAĞ-KUR emekli zammı için 5 aylık zam oranı yüzde 35,64 olarak kesinleşti. Öte yandan 6 aylık enflasyon oranının arından maaşlara refah artışı da gündemde. Burada en düşük emekli maaşının artırılması, yine toplu sözleşme zammına bir ilave puan konulması ayrıca seyyanen artış ile emekli ve memur maaşlarının yükseltilmesi de söz konusu olabilecek. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklileri için taban maaşın 4.000 TL'ye ulaşması artış oranının yüzde 40'ın üzerinde yüzde 50'ye yaklaşması, memurlar ve memur emeklileri için 2.5 puan ilave ile zammın yüzde 43 civarında olması bekleniyor.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNE YÜZDE 50 ZAM

Yeni Asır'da yer alan habere göre, Ocak ayında yapılan taban maaş artışı ve toplu sözleşme artışına getirilen 2.5 puanlık artışın benzerinin Temmuz'da yapılacağı da söyleniyor. Özellikle 6 aylık enflasyonun ve Haziran ayındaki yıllık enflasyonun belli olmasından sonra yapılacak değerlendirme sonucunda bu tür bir refah artışı yapılabilir. Burada en düşük emekli maaşının artırılması, yine toplu sözleşme zammına bir ilave puan konulması ayrıca seyyanen artış ile emekli ve memur maaşlarının yükseltilmesi de söz konusu olabilecek. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklileri için taban maaşın 4.000 TL'ye ulaşması artış oranının yüzde 40'ın üzerinde yüzde 50'ye yaklaşması, memurlar ve memur emeklileri için 2.5 puan ilave ile zammın yüzde 43 civarında olması bekleniyor.

BAYRAM İKRAMİYELERİ DE HESAPLARA GEÇECEK

4 senedir yatırılan emekli ikramiyeleri, zor süreçten geçen vatandaşlar için bir umut olmuştu. Kurban Bayramı ise bu sene 9 Temmuz tarihine denk geliyor. Yılda iki kez verilen bayram ikramiyeleri emekliler tarafından heyecanla beklenirken, zam yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu.



