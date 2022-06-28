FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Son dakika: SSK ve Bağ-kur emeklisi fark etmiyor! Yüzde 50 zam yolda

Son dakika: SSK ve Bağ-kur emeklisi fark etmiyor! Yüzde 50 zam yolda

28.06.2022 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca emekli ve memurlar maaş zamları için Temmuz ayını bekliyor. Enflasyon zammı büyük oranda belli oldu. TÜİK'in açıkladığı yılın 5 aylık enflasyon oranı yüzde 35,64 oldu. 4 Temmuz'da açıklanacak olan enflasyon rakamlarıyla birlikte bu rakam kesinleşmiş olacak. Öte yandan 6 aylık enflasyon oranının arından maaşlara refah artışı da gündemde. Peki memur ve emekliler maaş zammı ne kadar olacak? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika: SSK ve Bağ-kur emeklisi fark etmiyor! Yüzde 50 zam yolda

Son dakika: Milyonlarca memur ve emekli için de Temmuz ayında maaşlara yapılacak zam oranını bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) emekli ve memur Temmuz zammı için belirleyici olacak Mayıs ayı enflasyon oranını yüzde 2,98 olarak açıklamıştı. Bununla beraber SSK ve BAĞ-KUR emekli zammı için 5 aylık zam oranı yüzde 35,64 olarak kesinleşti. Öte yandan 6 aylık enflasyon oranının arından maaşlara refah artışı da gündemde. Burada en düşük emekli maaşının artırılması, yine toplu sözleşme zammına bir ilave puan konulması ayrıca seyyanen artış ile emekli ve memur maaşlarının yükseltilmesi de söz konusu olabilecek. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklileri için taban maaşın 4.000 TL'ye ulaşması artış oranının yüzde 40'ın üzerinde yüzde 50'ye yaklaşması, memurlar ve memur emeklileri için 2.5 puan ilave ile zammın yüzde 43 civarında olması bekleniyor.

iStock-611077470

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNE YÜZDE 50 ZAM

Yeni Asır'da yer alan habere göre, Ocak ayında yapılan taban maaş artışı ve toplu sözleşme artışına getirilen 2.5 puanlık artışın benzerinin Temmuz'da yapılacağı da söyleniyor. Özellikle 6 aylık enflasyonun ve Haziran ayındaki yıllık enflasyonun belli olmasından sonra yapılacak değerlendirme sonucunda bu tür bir refah artışı yapılabilir. Burada en düşük emekli maaşının artırılması, yine toplu sözleşme zammına bir ilave puan konulması ayrıca seyyanen artış ile emekli ve memur maaşlarının yükseltilmesi de söz konusu olabilecek. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklileri için taban maaşın 4.000 TL'ye ulaşması artış oranının yüzde 40'ın üzerinde yüzde 50'ye yaklaşması, memurlar ve memur emeklileri için 2.5 puan ilave ile zammın yüzde 43 civarında olması bekleniyor.

BAYRAM İKRAMİYELERİ DE HESAPLARA GEÇECEK

4 senedir yatırılan emekli ikramiyeleri, zor süreçten geçen vatandaşlar için bir umut olmuştu. Kurban Bayramı ise bu sene 9 Temmuz tarihine denk geliyor. Yılda iki kez verilen bayram ikramiyeleri emekliler tarafından heyecanla beklenirken, zam yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Motorinde beklenen indirim geliyor! Benzinde ise...Motorinde beklenen indirim geliyor! Benzinde ise...
Benzin ve motorinde indirim beklentisi...Benzin ve motorinde indirim beklentisi...
Dolar ve altın yatırımcıları şokta! Asıl fiyatlama pazartesiDolar ve altın yatırımcıları şokta! Asıl fiyatlama pazartesi
Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tecavüz edip kayda aldılar kanala attılar!

Tecavüz edip kayda aldılar kanala attılar!

Asgari ücret için tüm hesaplar yapıldı

Asgari ücret için tüm hesaplar yapıldı

Dehşete düşüren olay! Kamyonun kasasında 42 kişi ölü bulundu

Dehşete düşüren olay! Kamyonun kasasında 42 kişi ölü bulundu

Erdoğan duyurdu! Temmuz'da o paralar da artacak

Erdoğan duyurdu! Temmuz'da o paralar da artacak

Bankada parası olanlar dikkat! Yeni karar alındı

Bankada parası olanlar dikkat! Yeni karar alındı

BDDK'dan bankalara kritik uyarı! Krediler...

BDDK'dan bankalara kritik uyarı! Krediler...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

“Güvenemiyorum da” videosuyla tanındı! Son hali olay oldu

“Güvenemiyorum da” videosuyla tanındı! Son hali olay oldu

“Birbirimize kadın olarak aşık olduk, şimdi karı kocayız”

“Birbirimize kadın olarak aşık olduk, şimdi karı kocayız”

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Yüzlerce insanı dolandırdı! Herkes onu kanser sanırken o...

Yüzlerce insanı dolandırdı! Herkes onu kanser sanırken o...

Cinsel hayatınızı baltalamayın: Çözümü var!

Cinsel hayatınızı baltalamayın: Çözümü var!

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.