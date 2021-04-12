Son Dakika: Şubat ayı işsizlik rakamları açıklandı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) son dakika verileri paylaşarak şubat ayı işsizlik rakamlarını paylaştı. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 250 bin kişi artarak 4 milyon 236 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,7 puanlık artış ile %13,4 seviyesinde gerçekleşti. ŞUBAT AYI İŞSİZLİK VERİLERİ PAYLAŞILDI TÜİK resmi internet sitesinde şu şekilde paylaşım yaptı; İşgücü İstatistikleri, Şubat 2021 Hanehalkı İşgücü Araştırması'nda 2021 Ocak ayından itibaren, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile eş zamanlı olarak; Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 19. Çalışma İstatistikçileri Konferansı (ICLS) kararlarına ve ilgili AB tüzüğüne uyum sağlamak amacıyla yeni düzenlemelere geçilmiştir. 19. ICLS ile birlikte işgücü piyasasındaki gelişmeleri daha iyi takip edebilmek amacıyla, istihdam ve işsizliğe ek olarak tamamlayıcı göstergeler tanımlanmıştır. AB İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından yayımlanmakta olan bu tamamlayıcı göstergelere bültende yer verilmeye başlanmıştır.

Üçer aylık hareketli ortalamalar olarak aylık yayımlanan işgücü istatistikleri, 2021 yılından itibaren bağımsız aylık tahminler olarak yayımlanmaya başlanmıştır. Yeni düzenlemelere ilişkin ayrıntılı bilgiye metaveriden ulaşılabilir. Bankaların çalışma saatleri 2021... Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %13,4 seviyesinde gerçekleşti Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 250 bin kişi artarak 4 milyon 236 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,7 puanlık artış ile %13,4 seviyesinde gerçekleşti. Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı %43,4 oldu İstihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 22 bin kişi azalarak 27 milyon 477 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puanlık azalış ile %43,4 oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı %50,1 olarak gerçekleşti İşgücü 2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 226 bin kişi artarak 31 milyon 712 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,3 puanlık artış ile %50,1 olarak gerçekleşti.

Genç nüfusta işsizlik oranı %26,9, istihdam oranı %28,1 oldu 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,4 puanlık artışla %26,9, istihdam oranı 0,3 puanlık azalışla %28,1 oldu. Bu yaş grubunda işgücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak %38,5 seviyesinde gerçekleşti. Mevsim etkisinden arındırılmış istihdamın %55,8'i hizmet sektöründe yer aldı Şubat ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre tarım sektöründe 52 bin kişi, sanayi sektöründe 166 bin kişi azalırken inşaat sektöründe 37 bin kişi, hizmet sektöründe 157 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %17,4'ü tarım, %20,8'i sanayi, %6,0'ı inşaat, %55,8'i ise hizmet sektöründe yer aldı. Mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü oranı %28,3 oldu Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 1,2 puan azalarak %28,3 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %19,8 iken, potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı %22,5 olarak gerçekleşti.