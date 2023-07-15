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SON DAKİKA | Tabela yine değişti, benzin litre fiyatına yeni zam! (15 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları)

15.07.2023 07:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir zam haberi daha geldi. Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte petrol fiyatlarındaki dalgalanma sürerken; benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle sürekli değişiyor. Araç sahipleri benzin veya motorine zam ya da indirim var mı? sorusuna yanıt ararken, 15 Temmuz 2023 bugün akaryakıt fiyatları için yeni zam haberi geldi.

SON DAKİKA | Tabela yine değişti, benzin litre fiyatına yeni zam! (15 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları)

Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanma sürerken son dakika zam ve indirim haberleri yakından takip ediliyor. Özellikle son günlerde akaryakıt fiyatlarındaki değişimlerle tabela sık sık değişirken, vatandaşlar; "Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 15 Temmuz 2023 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?" sorularına yanıt arıyor.

Rusya-Ukrayna savaşının yanında dövizdeki değişikliklerle birlikte akaryakıt fiyatları yine değişti.

SON DAKİKA | BENZİNE ZAM GELDİ

Benzine 15 Temmuz Cumartesi'den (bugün) itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 32 kuruş zam geldi.

Önceki gün de motorin fiyatında 1 lira 7 kuruş artışa gidilmişti.

GÜNCEL MOTORİN VE BENZİN FİYATLARI

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorinin litre fiyatı 26,37 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 28,01 liradan satılıyor.

BENZİN

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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