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Son dakika: Tapu işlemlerinde flaş hamle! Güvenlik için yeni uygulama geliyor

08.06.2022 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tapu işlemlerinde güvenlik önlemi için yeni uygulama başlattı. Konuyla ilgili karar, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Buna göre, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, sistemdeki tapu ve kadastro bilgilerinin yetkisiz kişilerin eline geçmesi halinde verilerin kime ait olduğunun tespit edilmesini zorlaştıracak şekilde, bilgiler üzerinde kısmi kimliksizleştirme veya maskeleme tedbirleri uygulayacak.

Son dakika: Tapu işlemlerinde flaş hamle! Güvenlik için yeni uygulama geliyor

Son dakika: Tapuyla ilgili milyonlarca kişiyi ilgilendiren önemli gelişme bugün duyuruldu. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, sistemindeki tapu ve kadastro bilgilerinin yetkisiz kişilerin eline geçmesi halinde verilerin kime ait olduğunun tespit edilmesini zorlaştıracak şekilde, bilgiler üzerinde kısmi kimliksizleştirme veya maskeleme tedbirleri uygulayacak Elektronik ortamda yapılan işlemlere ilişkin fiziki belge üretilmeyecek. Kurumlar ve kişilerle yetkisi dahilinde olmayan bilgilerin paylaşılması engellenecek.

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RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce, "Tapu ve Kadastro Verilerinin İşlenmesi ve Elektronik Ortamda Yapılacak İşlemler Hakkında Yönetmelik" bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğe göre, Tapu ve Kadastro Paylaşım Sistemindeki (TAKPAS) veriler, taşınmazın gerçek ve tüzel kişiyle ilişkilendirilmesi ve üzerindeki hakların gösterilmesine ilişkin bilgileri içeriyor.

TAKPAS'tan faydalanan kişi veya kurumların (alıcı) veri talebi oluşturması ve sorgulama yapabilmesi için Genel Müdürlük ile protokol yapması veya elektronik kabul beyanı zorunlu olacak. Zorunlu haller veya protokolde belirtilen özel haller dışında güvenli ve kesintisiz bir hizmet sunulması esas kabul edilecek.

Genel Müdürlük tarafından merkezi veri tabanında tutulan veriler, alıcı ile yalnızca çevrimiçi olarak paylaşılacak. Paylaşılacak veriler, alıcının veri kullanım amacı ve yasal dayanağı göz önünde bulundurularak belirlenecek.

Alıcı, Genel Müdürlük ile imzalanan protokol uyarınca işleme konu kişilerin bilgilerini alabilecek. Söz konusu kişilerin verileri, kullanım amacı tanımlanmış faaliyetin yerine getirilmesi dışında başka hiçbir amaçla kullanılmayacak.

Kadastro verileri için arşiv onaylı olması kaydıyla Genel Müdürlük merkezi veri tabanından elde edilen veriler aksi ispatlanıncaya kadar geçerli olacak.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, veri erişim talebi kapsamında elde edilen bilginin yetkisiz kişilerin eline geçmesi halinde kime ait olduğunun tespit edilmesini zorlaştıracak şekilde, bilgiler üzerinde kısmi kimliksizleştirme veya maskeleme tedbirlerini uygulayacak.

Bilgi sisteminden faydalan kişi ve kurumlar yani alıcıların, verilerin çıktılarında alıcı adı, varsa alt kullanıcı adı, tarih ve saat bilgisi yer alacak.

Alıcı, aldığı verilerin gizliliğini sağlamakla yükümlü olacak. Bu verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi ve erişilmesini önlemek ve muhafazasını sağlamak amacıyla her türlü idari ve teknik tedbirleri alacak.

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VERİLERE ERİŞİM İÇİN PROTOKOL DÜZENLENECEK

TAKPAS'ta kurum ve kişilerin almaya yetkili olduğu bilgiler paylaşılacak. Kurumlar ve kişilerle yetkisi dahilinde olmayan bilgilerin paylaşılması engellenecek.

Mahkemeler, Cumhuriyet savcılıkları, icra ve iflas müdürlükleri ile kamu kurum ve kuruluşların, görevleriyle ilgili taşınmaz verilerine erişimi protokol düzenlenerek belirlenebilecek.

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile taşınmaza ilişkin konularda faaliyet gösteren tüzel kişiler kendi işleriyle sınırlı olmak üzere düzenlenecek protokol kapsamında gerekli verilere erişebilecek.

Taşınmaz malikleri ile taşınmaz üzerinde hak sahibi olanlar, taşınmazları hakkında elektronik kabul beyanına ilişkin verileri edinebilecek. Taşınmazın tanımlayıcı bilgileri ile taşınmaza yönelik hak ve kısıtlamalar herkes tarafından elektronik kabul beyanı ile sorgulanabilecek.

ELEKTRONİK ORTAMDA İŞLEMLERE İLİŞKİN FİZİKİ BELGE ÜRETİLMEYECEK

Tapu siciline yönelik her türlü tescil, şerh, beyan, terkin taleplerinde, TAKPAS'tan erişilen taşınmaz ada, parsel ve varsa bağımsız bölüm bilgilerinin yanında, gerçek kişilerde kimlik numarası/yabancı kimlik numarası, ad, soyad, baba adı gibi kimlik bilgileri, tüzel kişilerde ise MERSİS numarası/vergi numarası ile tüzel kişi tanımlayıcı bilgisinin de protokol yapılan kurumlarca taşınmazın bulunduğu tapu müdürlüğüne sunulması gerekli olacak. Aksi halde söz konusu talepler reddedilecek.

Elektronik ortamda yapılan işlemlere ilişkin fiziki belge üretilmeyecek.

TAKPAS'tan yararlanmak isteyen kişi ve kurumlar, Genel Müdürlüğe yazılı olarak veya elektronik ortamda talepte bulunacak.

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TAKPAS ÜZERİNDEN PROTOKOL DÜZENLENEN ALICI İLE PAYLAŞILABİLECEK

Genel Müdürlükçe protokol yapılan, sistemden yararlanmak isteyen gerçek kişiler de kimlik numarası/yabancı kimlik numarası, tüzel kişiler ise vergi kimlik numarası/MERSİS numarası ile sorgulama yapabilecek.

Mevzuattan kaynaklanan görevlerini yerine getirmek amacı ile taşınmaz tanımlayıcı bilgileri ile tekil taşınmaz ve mülkiyet sorgulaması yapması gereken kurumların talepleri Genel Müdürlük Veri Paylaşımı Üst Komisyonunca karara bağlanacak.

Tapu tahrir defterlerine ait kayıtlar elektronik ortamda TAKPAS üzerinden protokol düzenlenen alıcı ile paylaşılabilecek.

Yabancı uyruklu kişilerin ve yabancı sermayeli şirketlerin verilerinin paylaşılmasında bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar geçerli olacak. Yabancı uyruklu kişilere ilişkin sorgulama kriterleri protokollerde ayrıca belirlenebilecek.

VERİ GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLER

Teknik ve idari tedbirlerin alınmasında, Kişisel Verileri Koruma Kurumunca hazırlanan Kişisel Veri Güvenliği Rehberi esas alınacak.

Genel Müdürlük, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek ile muhafazasını sağlamak amacıyla her türlü idari ve teknik güvenlik tedbirlerini alacak, kurum ve kişi kullanıcılarının da bu tedbirleri almasını takip edecek ve denetleyecek.(AA)

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