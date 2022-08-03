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  4. Son dakika: Ticaret Bakanı Mehmet Muş duyurdu! Temmuz ayı ihracatında rekor

Son dakika: Ticaret Bakanı Mehmet Muş duyurdu! Temmuz ayı ihracatında rekor

03.08.2022 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Temmuz ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Temmuz ayında ihracat rekoru kırıldı. Bakan Muş, ihracatın temmuzda 18,6 milyar dolar, ithalatın 29,1 milyar dolar olduğunu açıkladı.

Son dakika: Ticaret Bakanı Mehmet Muş duyurdu! Temmuz ayı ihracatında rekor

Son dakika: Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Temmuz ayı dış ticaret rakamlarını basın toplantısıyla açıkladı. Muş "Temmuz ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 13,4 artışla 18,6 milyar dolar oldu. Bu, ölçülmüş en yüksek temmuz ayı ihracat rakamıdır" dedi.

Bakan Muş'un açıklamaları şöyle:

Temmuz'da ihracat yıllık %13,4 artışla 18,6 milyar Dolar oldu. Bu, ölçülmüş en yüksek temmuz ayı ihracat rakamıdır. Yılın ilk 7 ayında 144,4 milyar dolar ihracat gerçekleştirildi. Temmuz ayında ithalat 29,1 milyar dolar oldu. 250 milyar dolar hedefine emin adımlarla ilerliyoruz. Euro/Dolar paritesindeki hareket Temmuz ayında dış ticaret açığımızı olumsuz etkiledi. İhracat ekonominin lokomotifi olmaya devam ediyor. Önümüzdeki dönemde mal ticaretinin yanında Turizm ve taşımacılık yanında hizmet ihracatının da güçlü performans sergilemesini bekliyoruz. Temmuz'da dış ticaret açığı 10,58 milyar dolar.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Muş
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