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  4. SON DAKİKA | Toplu sözleşme zammında oran ortaya çıktı! 8 puanlık farka Merkez Bankası ayarı… 'Yüzde 19+14' formülü gündemde

SON DAKİKA | Toplu sözleşme zammında oran ortaya çıktı! 8 puanlık farka Merkez Bankası ayarı… 'Yüzde 19+14' formülü gündemde

28.08.2023 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde Hakem Heyeti bugün üçüncü kez bir araya geldi. Toplu sözleşme zam oranı ne olacak? diye merak eden milyonlarca memur ve memur emeklisi için formül ise ortaya çıktı. Hükümetin teklifi ile Merkez Bankası enflasyon tahmini arasındaki 8 puanlık farka dikkat çeken uzmanlar, memur zammı ve memur emekli maaşı zam oranı belirlenmesinde önemli rol oynayan toplu sözleşme zam oranının yüzde 30’un altında kalmayacağını belirtti. İşte detaylar…

SON DAKİKA | Toplu sözleşme zammında oran ortaya çıktı! 8 puanlık farka Merkez Bankası ayarı… 'Yüzde 19+14' formülü gündemde

Son dakika: Gözler bir kez daha 2023 memur toplu sözleşme zam oranları için Kamu Görevlileri Hakem Heyeti toplantısına çevrildi. Bu kapsamda memur maaşı zammı ile emekli zammı oranını belirlemede önemli rol oynayan oran için üçüncü toplantı başladı. 7. Dönem Toplu Sözleşme talepleri için 11 hizmet kolunda anlaşma sağlanırken zam oranının ise bugün belirlenmesi beklenmiyor. Peki 2024-2025 memur zammı ne kadar olacak? İşte haberin detayları…

Memur ve memur emekli maaşı için çifte zam! Memur ve memur emekli maaşı için çifte zam!

“5. TOPLANTI SONUNDA AÇIKLANABİLİR”

“Memur toplu sözleşme zammı 2024 için ne zaman açıklanacak?” sorusu en çok merak edilen konular arasında yer alırken, Habertürk TV’de sürece ve oranlara ilişkin açıklamalarda bulunan Ekonomi Yazarı Ahmet Kıvanç, “Bugün bir karar çıkmasını beklemiyorum. 2012 ve 2019 yıllarındaki toplu sözleşme oranlarına hakem kurulu karar vermişti. Ve 5 toplantı sonunda oranı açıklamışlardı. Şimdi de muhtemelen benzer bir süreç olacağını tahmin ediyorum” dedi.

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UZLAŞILAN KONULARDA ‘İYİLEŞTİRME’ TALEBİ

Bilindiği üzere hükümet son teklifinde 2024 için toplam yüzde 25, 2025 için ise toplam yüzde 11 zam teklif etmişti. Ancak 2024 için toplam yüzde 70, 2025 için ise yüzde 40 zam isteyen Memur-Sen bu teklifi kabul etmemişti. Kıvanç, iki talep arasında büyük bir fark olduğuna işaret ederek, “Hakem Heyeti’nin önündeki en önemli konu memur maaş zammı. Ama bunun dışında da uzlaşılamayan toplu sözleşme talepleri de bulunuyor. Bu konular da görüşülüyor. Uzlaşılan konular ise gündeme gelmeyecek. Ancak sendikanın bu uzlaşılan konularda da iyileştirme talebi var” şeklinde değerlendirmede bulundu.

TÜRK LİRASI (295)

“TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI YÜZDE 30’UN ALTINDA KALMAYACAK”

Toplu sözleşme zammı oranı için rakam veren Kıvanç, daha önce verilen hakem kararlarında hükümetin teklifine yakın oranların kabul edildiğini dile getirdi. Ancak 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde enflasyon detayına dikkat çeken isim, “Daha önceki kararlarda Merkez Bankası’nın enflasyon tahmini ile hükümetin son teklifleri hep uyumluydu. Yani hükümetin teklifleri Merkez Bankası’nın enflasyon tahminini dikkate alan tekliflerdi. Bu yılki sözleşmede durum farklı. Banka 2024 yılı için yüzde 33 enflasyon tahmininde bulunuyor. Hükümet ise 15+10 yüzde 25’te kaldı. Arada 8 puanlık fark var. Dolayısıyla Hakem Kurulu’nun Merkez Bankası’nın tahminini dikkate alan bir karar vermesini bekliyorum. Ya enflasyon tahminini tamamen karşılayan ya da ona yaklaşan bir karar olacaktır” diyerek milyonlara zam oranının yüzde 30’un altında olmasının beklenmediğini söyledi.

TÜRK LİRASI (334)

İlk yarıda yüzde 19, ikinci yarıda yüzde 14’lük zammın Merkez Bankası enflasyon tahminini birebir karşılayabileceğini dile getiren Kıvanç, “Bunun biraz altında da kalabilir. Yüzde 30 seviyelerinde bir zam oranı beklenebilir” açıklamasında bulundu.


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memur zammı

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