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  4. Son dakika: Toplu sözleşmede memur ve emekli zammı için ilk teklif açıklandı: Yüzde 110 artış talep edilmişti! Hükümet 'yüzde 34' dedi

Son dakika: Toplu sözleşmede memur ve emekli zammı için ilk teklif açıklandı: Yüzde 110 artış talep edilmişti! Hükümet 'yüzde 34' dedi

14.08.2023 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Kamu çalışanlarına yönelik toplu sözleşme görüşmesinde ikinci toplantı bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yapıldı. Müzakere süreci tamamlanmasıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin zam teklifini açıkladı. Buna göre 2024 yılı ilk 6 ay için yüzde 14, ikinci 6 ay için yüzde 9, 2025 ilk 6 ay yüzde 6, ikinci 6 ay yüzde 5 zam teklif edildi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika: Toplu sözleşmede memur ve emekli zammı için ilk teklif açıklandı: Yüzde 110 artış talep edilmişti! Hükümet 'yüzde 34' dedi

Son dakika haberi… Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin, 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7’nci Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri ikinci toplantısı bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapıldı.

Memur-Sen Konfederasyonu’nun Kamu çalışanlarını yetkili sendika olarak temsil ettiği görüşmelerde 9 Ağustos'ta müzakere aşamasına geçilmişti. Toplu sözleşme görüşmelerinde yaklaşık 4 milyon memur ile 2 buçuk milyon memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal hakları netleşecek.

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Toplantıda hükümetin teklifine ilişkin açıklamada bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in konuşmasından öne çıkan ifadeler:

  • 14 günde belli bir noktaya ulaştık.
  • toplam teklif edilen madde sayısı 936 idi. Bu maddeler ayrıştırıldı. Görüşmeler 967 madde üzerinden devam ettirilecek.
  • Gönlümüz taleplerin tamamını karşılamaktan yana.
    - Teklifimizi açıklıyorum. 2024 yılı ilk altı ayı için yüzde 14, ikinci altı ay için yüzde 9. 2025 ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için teklifimizi yüzde 5 olarak açıklıyorum.

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MEMUR-SEN ÜÇER AYLIK ZAMLAR İSTEDİ

Toplu sözleşme masasında yetkili konfederasyon olarak yer alan Memur-Sen, 2024 için 3'er aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istemişti.
Konfederasyon, 2025 içinse 6'şar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep etmişti.

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TOPLU SÖZLEŞME TAKVİMİ

7’nci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde 15 Ağustos'ta genele ilişkin tekliflerin müzakeresine geçilmesi beklenirken üçüncü toplantı ise 17 Ağustos'ta yapılacak. Görüşmeler ay sonuna kadar tamamlanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Toplu Sözleşme

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