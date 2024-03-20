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Son dakika: Tüm dünya piyasalarında yankı uyandıran açıklama! ABD Merkez Bankası Fed, faiz kararını verdi

20.03.2024 21:01
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Son dakika haberi... Küresel piyasaların gözü kulağı, ABD Merkez Bankası Fed'in vereceği faiz kararına çevrilmişti. ABD Merkez Bankası Fed, merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Piyasalar bu toplantıda politika faizinin sabit kalacağına kesin gözüyle bakıyordu. Fed yaptığı açıklamada politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmedi. İşte detaylar...

Son dakika: Küresel piyasalar ve altın yatırımcıları gözlerini ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına çevirmişti. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın Mart ayı toplantısında politika faizinin sabit bırakılacağına kesin gözüyle bakılıyordu. Merakla beklenen toplantıdan ise karar çıktı.

Fed, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Anlık Borsa

FED FAİZ ORANINI SABİT TUTTU

Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.

Açıklamada, son göstergelerin ekonomik aktivitenin sağlam bir hızla genişlediğine işaret ettiği anlatıldı.

İstihdam kazanımlarının güçlü ve işsizlik oranının düşük kalmaya devam ettiği aktarılan açıklamada, enflasyonun ise geçen yıl boyunca düştüğü ancak yüksek kalmayı sürdürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, maksimum istihdam ve uzun vadede yüzde 2 oranında enflasyon oranına ulaşılmasının hedeflendiği belirtilerek, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) istihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşmaya yönelik risklerinin daha iyi bir dengeye doğru ilerlediği görüşünde olduğu ifade edildi.

Ekonomik görünümün belirsiz olduğuna ve enflasyon risklerine karşı son derece dikkatli olunmaya devam edildiğine işaret edilen açıklamada, federal fon oranı hedef aralığının yüzde 5,25-5,50 aralığında tutulmasına karar verildiği bildirildi.

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