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  4. SON DAKİKA: Türkiye’nin gözü Çağlayan’da! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ilk ifadesi sona erdi, gelişmeler anbean Mynet’te

SON DAKİKA: Türkiye’nin gözü Çağlayan’da! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ilk ifadesi sona erdi, gelişmeler anbean Mynet’te

22.03.2025 23:53
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Çağlayan’dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor! İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun terörle ilgili olan soruşturmasındaki ifadesi sona erdi. Ekrem İmamoğlu’nun Çağlayan’da savcılara ifade vermeye devam ediyor. Ekrem İmamoğlu hakkındaki kararın gecenin ilerleyen saatlerinde çıkması bekleniyor. Mynet, gelişmeleri canlı olarak takip ediyor.

SON DAKİKA: Türkiye’nin gözü Çağlayan’da! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ilk ifadesi sona erdi, gelişmeler anbean Mynet’te

Son dakika… Ekrem İmamoğlu'nun 'Kent uzlaşısı' soruşturması kapsamındaki ifadesi tamamlandı. Saat 22:00'de ifade vermeye başlayan İmamoğlu'nun ilk ifadesi 1 saatte bitti ve ikinci ifadeye geçildi.

mansur

SON DAKİKA: İMAMOĞLU'NUN 2. İFADESİ BAŞLADI!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “Çıkar amaçlı suç örgütü lideri” olmakla suçlandığı soruşturmada ifadesi başladı. İfade örgütlü suçlar bürosuna verildi.

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ÖZGÜR ÖZEL SARAÇHANE’DEN SESLENDİ

Öte yandan Saraçhane'de toplanan kalabalığa seslenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel de "Eğer bu gece hukuksuzluk devam ederse gitmemiz gereken yerlere gideriz. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Mynet, Çağlayan Adliyesi’ndeki süreci anbean paylaşmaya devam ediyor. Ekrem İmamoğlu ve beraberindekilerinin durumu gecenin ilerleyen saatlerinde belli olacak. Saraçhane'de İmamoğlu'na destek veren isimler arasında Muharrem İnce ve Mansur Yavaş da var.

POLİSTEN MÜDAHALE

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan İBB'ye yönelik soruşturmaları protesto amacıyla Saraçhane'de Bozdoğan Kemeri önünde toplanan grup, güvenlik önlemi alan polis ekiplerine meşale, şişe ve yanıcı madde attı.

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Yürümek isteyen grup ile polis ekipleri arasında zaman zaman arbede yaşandı. Polis ekipleri göstericilere dağılmaları yönünde defalarca uyarıda bulundu. Polis uyarıları dikkate almayan gruba gaz kullanarak müdahale etti.

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