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Son Dakika: Vergi borcu yapılandırma taksit ödemesi için bugün son gün!

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.03.2021 11:10 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında borçları yapılandırılan mükelleflerden taksitli ödemeyi tercih edenler için bugün son gün.

Son Dakika: Vergi borcu yapılandırma taksit ödemesi için bugün son gün!

17 Kasım 2020 tarihinde yürürlüğe giren "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında borçlarını yapılandırmak isteyenler için başvuru süresi 1 Şubat 2021 tarihinde sona erdi.

Başvuru yapan mükellefler, yapılandırılan borçlarını peşin ya da taksitli ödeme yönünde tercihte bulundu.

İLK TAKSİT İÇİN BUGÜN SON GÜN

Taksitli ödemede ilk taksitler için de peşin ödeme için de son gün 1 Mart 2021 Pazartesi (bugün) olarak belirlendi.

Taksitli ödemeyi tercih eden mükelleflerin ilk iki taksitlerini süresinde ve tam olarak ödemeleri gerekiyor. Bu mükelleflerin yapılandırma haklarını kaybetmemeleri için ikinci taksitlerini de 31 Mart 2021 Çarşamba günü sonuna kadar ödemeleri gerekiyor.

Vergi borcu yapılandırma taksit ödeme ekranı 2021: Vergi borcu yapılandırma son ödeme tarihi nedir, yapılandırma ilk taksit ödenmezse ne olur?Vergi borcu yapılandırma taksit ödeme ekranı 2021: Vergi borcu yapılandırma son ödeme tarihi nedir, yapılandırma ilk taksit ödenmezse ne olur?

ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?

Yapılandırılan borcun tamamının 1 Mart 2021 gün sonuna kadar ödenmesi halinde, gecikme zammı ve gecikme faizi yerine hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından ayrıca yüzde 90 indirim yapılıyor, katsayı da alınmıyor.

Söz konusu indirimden, peşin ödeme seçeneğini tercih edenlerin yanı sıra taksitli ödeme seçeneğini tercih etmesine rağmen yapılandırılan borcun tamamını 1 Mart 2021 bugün ödeyecekler de yararlanabiliyor.

KYK borcu yapılandırma taksit ödeme ekranı 2021: KYK borcu yapılandırma son ödeme tarihi nedir, yapılandırma ilk taksit ödenmezse ne olur?KYK borcu yapılandırma taksit ödeme ekranı 2021: KYK borcu yapılandırma son ödeme tarihi nedir, yapılandırma ilk taksit ödenmezse ne olur?

7256 sayılı Yapılandırma Kanunu'nun getirdiği imkanlardan azami ölçüde yararlanılabilmesi için ödemelerin bugün gün sonuna kadar vergi dairelerine, yetkili bankalara (vezne, internet bankacılığı, mobil uygulama, banka kartı ile kredi kartı) ve PTT'ye yapılması gerekiyor.

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