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SON DAKİKA: Yeni ekonomi paketi sonrası Dolar sert şekilde düştü! Bugün Dolar ve Euro ne kadar oldu?

21.12.2021 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Dolar ve Euro, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrası sert bir şekilde düşüşe geçti. Erdoğan'ın, Kabine Toplantısında, ekonomiye ilişkin yaptığı açıklamalarda düşüşe geçen dolar 11,10 TL'yi görürken, euro ise 12,53 liranın altına kadar geriledi. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: Yeni ekonomi paketi sonrası Dolar sert şekilde düştü! Bugün Dolar ve Euro ne kadar oldu?

Son dakika gelen habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar sonrası dolar ve euro'da sert düşüş yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı konuşmada, ekonomiye ilişkin atılan adımları duyurdu. Erdoğan'ın açıklamalarının ardından dolar ve euro'da düşüş yaşandı.

DOLARDA SON DURUM

Açıklamalar öncesi 18 lirayı aşan dolar, konuşma sonrası hızla düşüşe geçti ve kısa sürede 12 liranın altına düştü. Gün içinde 11,10 TL'ye kadar gerileyen Dolar/TL, saat 11.00 itibarıyla 13,4803 liradan işlem görüyor.

EURODA SON DURUM

Benzer şekilde, konuşma öncesi tarihi zirvede işlem göre euro 20 lirayı aşmıştı. Konuşma sonrasında ise euro/TL 12,53'e kadar gerilerken, saat 11.00 itibarıyla 15,2806 liradan işlem görmeye devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Euro Amerikan Doları Recep Tayyip Erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 218 yorum
aslan reis fırsatçıları nasılsa ters köşe yaptı ama kralll
@mesutyldz_2021 kendileri fırsatçılık yapıp cukkayı doldurmuş olmasın
bana ne bundan kardes dolarimda yok altinimida ben hala herseye zam gelmesini anlamiyorum markete gidemiyoruz ben ona bakarim
Aziz Nesin diyorum Adam her şekilde haklı çıkıyor.
@servetmusa boş konuşma bu ülkenin başına gelmiş nimet gibi bir adam hem sizin dış güçler ile hemde sizin gibilere karşı sancağı dalgalandırabilecek TEK ADAM dua edin ömrü uzun olsun yoksa sizin gibiler ülkeyi 7 ye bölecekler sizin gibiler
iste cahil kesimin dusunceleri. dolar dustu 2-3 gune yine yukselcek cunku yandaslar alim yapmaya baslayacak
@mesutyldz_2021 sen böyle muhalefet yaptığın sürece bu ihtidar başta olur senin konuştukların da boşta kalır sen böyle devam et
@mesutyldz_2021 :) ne güzel tertemiz beyniniz var hiç kullanılmamış gizli faiz artırdılar
@mesutyldz_2021 adnan menderesi- Ozal i yedi bu ulke, ama Erdogan i zor yersiniz kardes, midenize oturur
Bizim baştan beri söylediğimiz faiz indirme. Ama ısrarla indirildi bu 2 ay sürecinde kimler milyarder oldu. Pekiii şimdi açıkladığınız mevduat faiz değil mi ? Yine de tebrikler, darısı dolar bahanesi ile yükselen fiyatların düşmesine.
mesutttttt dolar 8 TL den geldiii Mesuttttttt Zeka küpü Mesuuuuuutttt
DOLAR CİKSADA İNSEDE HER ŞARTTA NE OLURSA OLSUN DEVLETİMİN YANINDAYIM.
hükümetin değil devletin yaninda olun sizin alim gücünüzü düşüren hukemetin yanlış politikasıdır devlet farklı birşeydir bu iki kavramı anladığıniz gün Türkiye çok daha ileri bir devlet olacak
devlet?
Yani reis yani Recep Tayyip Erdoğan yani şu anda devlete sahip çıkan tek insan
@metin_bas_1984 devlet dedigin bizim devletimiz sen baska ulkeye gideblirsin
@metin_bas_1984 bak sen öğretmene bide devletten maaş alır tayyipe düşman olucam diye devlete düşman olmuş
Merak ediyorum bu yoruma nasıl bir kafa olumsuz tepki verebilir
@metin_bas_1984 dün halktv de de venezuella ekonomisi amerikaya boyun eğmedi diye çöktü dendi örnek gösterildi ve bunlar solcu
@metin_bas_1984 halbuli maaşını vereni bilmiyor femi ????
kısacası faizi artırdı

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