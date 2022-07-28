Son dakika: Yıl sonu enflasyon tahmini değişti! Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu duyurdu

Son dakika haberi: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu yılın üçüncü 'Enflasyon Raporu'nu toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor. Kavcıoğlu buradaki konuşmasında yıl sonu enflasyon rakamları tahminlerini paylaştı. Buna göre Merkez Bankası, 2022 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 42,8'den yüzde 60,4'e çıkardı.

TCMB, 28 Nisan'da açıkladığı yılın ikinci enflasyon raporunda yıl sonu için tüketici fiyat tahminini yüzde 42,8 olarak açıklamıştı.

İşte Kavcıoğlu’nun konuşmasından öne çıkan satırbaşları:

Yılın ikinci çeyreğinde gerçekleşen jeopolitik riskler ile pandemiden kaynaklanan aksamalar küresel iktisadi faaliyeti olumsuz etkilemektedir.

Enflasyondaki yükselişin beklenenden uzun sürebileceği düşüncesiyle alınan Para Politikası kararları finansal piyasalarda belirsizliğe ve ekonomide yavaşlama olasılığını güçlendirmektedir.

Emtia fiyatları bir miktar geriledi, tedarik süreleri kısalmaya başladı.

Enerji fiyatlarındaki yüksek seviyeler ve oynaklık fiyatlar üzerinde baskı oluşturmaya devam etmektedir.

Türkiye ekonomisi üretim, ihracat ve istihdamı artırmayı merkeze alan bir yapısal dönüşüm sürecindedir.

Cari dengemizdeki iyileşme eğilimi devam etmektedir.

Küresel emtia fiyatları normalleşme eğilimine girdiğinde, ekonomimiz cari fazla verme kapasitesine ulaşmış olacaktır, bu durum Türkiye ekonomisi için yöne bir dönemin başlangıcına, kısa vadeli finansman ihtiyacının asgariye indiği ihracata dayalı büyümeye işaret etmektedir.

Yatırım harcamaları sağlıklı ve sürdürülebilir olarak sağlıklı bir çerçevede devam etmektedir.

İkinci çeyrekte iç talep yataya yakın seyrederken, sanayi üretimi dış talebin de etkisiyle gücünü korumuştur.

Sanayi üretiminde gözlenen artış imalat sanayinin geneline yayıldı. Güçlü ekonomik büyüme kapasite kullanım oranlarına da yansımaktadır.

Göstergeler ilave kapasite işaret etmekte ve yatırım talebini desteklemektedir. Kapasite artışları son dönemde yatırım iştahı yüksek olan firmaların bulunduğu sektörlerde daha da belirgin olarak ortaya çıkmaktadır. Eğilimin yatırım malı üreten ve ihracatçı sektörler başta olmak üzere güçlendiğini gözlüyoruz.

Toplam istihdam edilen kişi sayısı tarihsel yüksek seviyelere ulaşmıştır. İstihdam açığı halen yüksek seviyelerde seyrediyor.

Turizm sektörünün ilk 5 aydaki performansı memnuniyet vericidir.

ENFLASYON GELİŞMELERİ

İkinci çeyrekte küresel emtia fiyatlarındaki güçlü artışlar, tedarik zincirindeki aksaklıkların neden olduğu arz kısıtları ve döviz kurları tüketici kurları üzerinde baskı oluşturmaya devam etmiş, enflasyondaki artışın temel belirleyici olmuştur.

Enflasyon Nisan raporunda öngördüğümüz patikanın üzerinde kalmıştır.

Çekirdek enflasyon göstergeleri ise daha olumlu bir görünüm sergilemektedir.

Enflasyonda talep koşullarının etkisi sınırlı.

Küresel enerji piyasalarında Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışma nedeniyle daha belirgin hale gelen arz ve talep dengesizliklerinin ikinci çeyrekte sürmesi enerji fiyatlarına yansımıştır.

PARA POLİTİKALARI

Politika bileşenlerini etkin bir şekilde kullanmaktayız.

Liralaşma perspektifi ile araçlarımızı etkin olarak kullandık ve kullanmaya devam edeceğiz.

Likidite, teminat ve zorunlu karşılık araçlarını etkin olarak kullanıyoruz.

Parasal aktarımın etkinliği açısından etkinliği hissedilir adım attık.

Teminat düzenlemeleri kapsamında ilk olarak Mayıs ayında para takası ve bankalararası para işlemleri için DİBS sepetinin kapsamını değiştirdik.

Ekonominin potansiyeli ile uyumlu bir parasal büyümeyi gözeterek, tüm faizlerin politika faizine yakınsaması için gereken adımları atmaya devam edeceğiz.

Enflasyonun 2023 yıl sonunda yüde 19,2 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz.

Enflasyonun 2024 yıl sonunda yüzde 8,8 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz.

