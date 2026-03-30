Son tarih 31 Mart: İsa Karakaş 'eyvah dememek için' diyerek uyardı

Kira geliri elde eden gayrimenkul sahiplerinin 31 Mart'a kadar beyannamelerini vermeleri önem taşıyor. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, mülk sahiplerinin bilmesi gereken soruları yanıtladı. İşte beyanname ile ilgili bilinmesi gerekenler...

Hande Dağ

2025 yılında elde edilen gelirlere yönelik yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilmesi için tanınan süre 31 Mart'ta dolacak. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, "Kira gelirinde 'eyvah' dememek için son çağrı: 31 Mart" diyerek mülk sahiplerine önemli uyarılarda bulundu ve merak edilen soruları yanıtladı.

Son 3 gün: Maliye yakın takibe aldı 'Beklemeden gözden geçirin' uyarısı Son 3 gün: Maliye yakın takibe aldı 'Beklemeden gözden geçirin' uyarısı

Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında İsa Karakaş, mülk sahipleri için kritik eşiğin gelip çattığını belirterek 2025 yılı boyunca cebe giren kira gelirlerini devlete bildirmek için zamanın daraldığını vurguladı. Karakaş "'Unuttum', 'Bilmiyordum' ya da 'Az miktar bir şey olmaz' demek, kapınıza ağır cezaların gelmesine davetiye çıkarmak demek" diyerek mülk sahiplerinin bilmesi gereken soruları yanıtladı.

BEYANNAME VERMEK İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

31 Mart Salı günü mesai bitiminin son tarih olduğunu söyleyen Karakaş, bu tarihe kadar beyannamenin verilmesi gerektiğini ve ilk taksit ödemesinin yapılması gerektiğini belirtti.

2025 YILI İÇİN İSTİSNA SINIRI NE KADAR?

Konuttan yıllık toplam 47.000 TL’den (2026 yılı için 58.000 TL) daha az kira geliri elde etmiş olanların beyanname vermesine gerek olmadığını aktaran Karakaş, bu rakamın bir kuruş üstünün bile beyan zorunluluğu getirdiğini kaydetti.

HİÇ GELİR ELDE ETMEYEN NE YAPMALI?

Karakaş, ev boş kaldıysa veya istisna sınırının altında gelir varsa, vergi dairesinin kişiyi "kaçak" sanmaması için e-Devlet (Hazır Beyan Sistemi) üzerinden "İstisna Dilekçesi" vermenin yerinde olacağını belirtti.

BİRDEN FAZLA EVİM VAR, HER BİRİ İÇİN AYRI İSTİSNA UYGULANIR MI?

Bu soruya 'Hayır' yanıtını veren Karakaş, kişinin kaç evi olursa olsun, toplam gelirinden sadece bir kez (2025 için 47.000 TL) istisna düşebileceğini aktardı.

BEYANNAME VERİNCE AYRICA MÜKELLEFİYET KAYDI AÇTIRMALI MI?

Bu soruya ise 'Hayır, yorulmayın' yanıtını veren Karakaş, beyanname verildiği anda vergi dairesinin kaydı otomatik olarak açtığını kaydetti.

İŞ YERİ KİRASINDA SINIR NEDİR?

Stopaj (vergi kesintisi) yapılan iş yerlerinde brüt gelir 2025 yılı için 330.000 TL’yi (2026 için 400.000 TL) aşıyorsa beyannamenin şart olduğunu söyleyen Karakaş, kesinti yapılmayan yerlerde ise sınırın sadece 18.000 TL olduğunu belirtti.

HEM EV HEM İŞ YERİ GELİRİ VARSA NE OLACAK?

Bu konuda Karakaş hesabın şu şekilde olduğunu söyledi: "Konut gelirinden istisnayı düşün, kalan rakamla iş yeri brüt gelirini topla. Toplam 330.000 TL’yi geçiyorsa ikisini de beyan etmelisiniz"

ÖDEDİĞİM KİRAYI, ALDIĞIM KİRADAN DÜŞEBİLİR MİYİM?

Bu soruya "Evet" yanıtını veren Karakaş "Eğer "Gerçek Gider Yöntemi"ni seçerseniz, kendi oturduğunuz evin kirasını (Türkiye'de yaşıyorsanız), elde ettiğiniz kira gelirinden masraf olarak düşebilirsiniz" dedi.

KARŞILIKSIZ KİRAYA VERİLEN EV İÇİN VERGİ ÖDENİR Mİ?

Karakaş bu soruyu "'Evimi arkadaşıma bedava verdim' veya 'Çok ucuza kiraladım' diyerek vergiden kaçamazsınız. Eğer kira bedeli, emlak vergi değerinin %5’inden düşükse, devlet o %5'lik tutarı gelir kabul eder ve vergisini ister" diyerek cevapladı.

EĞİTİM VE SAĞLIK HARCAMALARIMI VERGİDEN DÜŞEBİLİR MİYİM?

Karakaş bununla ilgili olarak şu yanıtı verdi:

"Evet, bu büyük bir avantaj! Beyan ettiğiniz gelirin %10’unu aşmaması şartıyla; kendiniz, eşiniz ve çocuklarınız için yaptığınız eğitim ve sağlık harcamalarını vergi matrahından indirebilirsiniz.

  • Şartlar: Harcama Türkiye’de yapılmalı, fatura/makbuzla belgelenmeli ve harcama yapılan kurum vergi mükellefi olmalıdır.
  • Çocuk tanımı: 18 yaşını (eğitim görüyorsa 25 yaşını) doldurmamış çocuklar bu kapsama girer"

BEYANNAMEYİ NASIL VERECEĞİM?

Karakaş bununla alakalı "Vergi dairesine gitmenize gerek yok. e-Devlet üzerinden "Hazır Beyan Sistemi"ne girin; bilgileriniz zaten orada sizi bekliyor. Onaylayıp ödemenizi yapın, işlem tamam" ifadelerini kullandı.

BEYAN EDİLMEZSE NE OLUR?

Kişinin, beyan etmemesi halinde ne olacağını da aktaran Karakaş şu ifadeleri kullandı:

"İstisna Hakkı Yanar: 47.000 TL'lik muafiyet hakkınızı tamamen kaybedersiniz. Tüm gelir üzerinden vergi ödersiniz.
Cezalar Kapıda: Vergi ziyaı cezası, 2 kat usulsüzlük cezası ve her ay için gecikme faizi ile karşılaşırsınız.
Pişmanlık Kurtarır: Eğer idare tespit etmeden siz "pişmanlıkla" bildirirseniz, ağır cezalardan kurtulup sadece faizle süreci yönetebilirsiniz"

Vergi ödemenin bir yükümlülük, doğru beyanın ise bir sorumluluk olduğunu vurgu yapan Karakaş, 31 Mart'a kadar e-Devlet üzerinden Dijital Vergi Dairesi'nin ziyaret edilebileceğini, zamanında yapılmayan beyanın en pahalı borç olduğunu vurguladı.

Borsa İstanbul'dan üç hisseye tedbir kararıBorsa İstanbul'dan üç hisseye tedbir kararı
Bakan Çiftçi'den APP plakalarla ilgili yeni açıklama!Bakan Çiftçi'den APP plakalarla ilgili yeni açıklama!

En Çok Okunan Haberler
ABD'den Irak ve Katar'daki vatandaşlarına çağrı

ABD'den Irak ve Katar'daki vatandaşlarına çağrı

Trump "Vurmayacağız" demişti, İsrail dinlemedi! Tahran karanlığa gömüldü

Trump "Vurmayacağız" demişti, İsrail dinlemedi! Tahran karanlığa gömüldü

Hastaneye kaldırılan Lucescu'dan ilk açıklama geldi! "Türkiye maçına..."

Hastaneye kaldırılan Lucescu'dan ilk açıklama geldi! "Türkiye maçına..."

Spordan paylaştı! Hayranlarından beğeni yağdı

Spordan paylaştı! Hayranlarından beğeni yağdı

Eski haline döndü, akın ettiler: Hayran kaldılar

Eski haline döndü, akın ettiler: Hayran kaldılar

Hobi olarak başladı, tesis kurdu: Günde 1 ton üretiyor

Hobi olarak başladı, tesis kurdu: Günde 1 ton üretiyor

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

