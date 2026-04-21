Sonun da bu da oldu! Düğüne gelemeyecek olanlar için davetiyeye IBAN koyuldu

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde evlenecek bir çift, düğün davetiyesine IBAN ekleyerek şaşırttı. Davetiyede, "Müsait olamayıp düğünümüze katılamayan misafirlerimiz için" notuyla birlikte banka bilgilerine yer verildi. Sosyal medyada yayılan görüntüler kısa sürede gündem olurken, bazı kullanıcılar uygulamayı mantıklı buldu, bazıları ise eleştirdi.

Cansu Çamcı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde evlenecek olan bir çiftin düğün davetiyesi sosyal medyada gündem oldu. Çiftin davetiyeye eklediği detay ise dikkat çekti.

“KATILAMAYANLAR İÇİN” IBAN NUMARASI!

Davetiyede, “Düğün törenimize davetlisiniz” ifadesinin yanı sıra, “Müsait olamayıp, düğünümüze katılamayan misafirlerimiz için” notuyla birlikte bir IBAN numarasına yer verildiği görüldü.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Görüntülerin paylaşılmasının ardından çok sayıda kullanıcı, davetiyeye IBAN eklenmesini farklı açılardan değerlendirdi. Bazı kullanıcılar durumu “pratik” bulurken, bazıları ise eleştirel yorumlarda bulundu.

GAZİANTEP’TE YAŞANDI

İslahiye/ Gaziantep ibaresinin yer aldığı davetiyede ayrıca düğünün yemekli olacağı bilgisi de paylaşıldı. Olay kısa sürede sosyal medyada yayılırken, alışılmışın dışındaki davetiye detayı dikkat çekti.

