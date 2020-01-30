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Sosyal girişimcilik ekosistemini buluşturan dijital platform açıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.01.2020 13:20 | Son Güncelleme

Sosyal girişimlerin görünürlüğünü artırmayı, farklı şehirlerdeki sosyal girişimcilerin ve bu alana destek veren kuruluşların tanışıp iş birliği oluşturmasını ve sosyal girişimcilik alanında doğru bilginin yaygınlaştırılması amacıyla kurulan platform, ekosistemdeki tüm aktörleri ve sosyal girişimcileri dahil olmaya davet ediyor

İSTANBUL (AA) - Koç Üniversitesi'nin paydaşı olduğu Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı'nın dijital platformu sosyalgirisimcilikagi.org açıldı.

Koç Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Vehbi Koç Vakfı liderliğinde; Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSIF), Ashoka Türkiye, Sosyal Inovasyon İnisiyatifi Derneği (SIID), Sürdürülebilir Kalkınma İçin Yenilikçi Çözümler Derneği (SKYÇD), TED Üniversitesi, Mozaik Foundation (Bosna Hersek) ve Social Enterprise UK (İngiltere) ortaklığında yürütülen Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı projesinin aktivitelerinden olan sosyalgirisimcilikagi.org dijital platformu, kamuoyuna tanıtıldı.

Türkiye çapında faaliyet gösteren sosyal girişimlerin görünürlüğünü artırmayı, farklı şehirlerdeki sosyal girişimcilerin ve bu alana destek veren kuruluşların tanışıp iş birliği oluşturmasını ve sosyal girişimcilik alanında doğru bilginin yaygınlaştırılması amacıyla kurulan dijital platform, ekosistemdeki tüm aktörleri ve sosyal girişimcileri dahil olmaya davet ediyor.

Sosyal ve çevresel problemlere çözüm geliştirmeyi girişimlerinin var oluşunun odağına koyan sosyal girişimler, sürdürülebilir bir iş modeli geliştirerek ticari faaliyet ile gelir elde ediyor. Elde ettikleri karı tekrar misyonlarına ulaşmaya yönelik faaliyetlere yatıran sosyal girişimler, gelir elde eden ancak kar amacı gütmeyen kuruluşlar olarak sınıflandırılıyor.

- Sosyal girişimcilerin sayısının artması hedefleniyor

Sosyal girişimler, problemlere çözüm geliştirerek sosyal etki ve değer yaratırken aynı zamanda iş modelleriyle ekonomik değer yaratıyor. Avrupa Birliği'nde tüm işletmelerin yüzde 10'unu oluşturan sosyal işletmeler, 11 milyon insana istihdam olanağı sağlıyor. Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı projesi, Türkiye'de sosyal girişimcilik bilincinin artırılmasını ve ülkemizdeki sosyal girişimcilerin sayısının artmasını hedefliyor.

Platforma kolayca dahil olan üyeler, Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı'nın etkinlikleri ve içeriklerinin yanı sıra, Türkiye çapında bu alanda yapılan aktivite ve içeriklerden ve platformdaki diğer üyelerin faaliyetlerinden, paylaşımlarından haberdar olmayı sağlıyor.

Sosyal girişimcilik alanındaki içeriklerin yer aldığı sosyalgirisimcilikagi.org üzerinden kurumlar ve kişiler soru sorabilecek ve başka kişi ve kurumların sorularını yanıtlayabiliyor.

Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı Dijital Platformu'na dahil olmak, proje etkinliklerinden haberdar olmak isteyenler, dijital platformun adresi olan www.sosyalgirisimcilikagi.org'u ziyaret edebiliyor ve projenin Twitter, Instagram, Linkedin ve Facebook'taki @SosyalGirisimTR ismiyle ulaşabilecekleri sosyal medya hesaplarını takip edebiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
dijital platform, koç üniversitesi, sosyal girişimcilik,

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