Sosyal medya fenomeninden çarpıcı iddia! Pasaportlarını eline alıp tek tek o ayrıntıyı gösterdi… Videoya adeta yorum yağdı

Bir sosyal medya fenomeni olan Aşkım İrem Aktulga TikTok’ta “askimiremaktulga” isimli profilinden paylaştığı videosunda dikkat çektiği o ayrıntı çok konuşuldu. Elinde tuttuğu pasaportlarını gösteren Aktulga yeni ve eski karşılaştırması yaptı.

İSYAN ETTİ

O karşılaştırma esnasında kargodan yeni gelen pasaportuyla eski iki pasaportunun farklarını anlatan Aktulga duruma isyan etti. Tarihi bitmiş eski iki pasaportunun kalitesinin çok daha yüksek olduğunu vurgulayarak, kargodan yeni gelen pasaportun adeta kağıt gibi ve kalitesiz olmasına dikkat çekti.

FARKLARI TEK TEK ANLATTI

Aktulga, “Pasaportumun süresi doluyordu, o yüzden yılbaşından önce başvuru yaptım. 10 senelik pasaportumu yenilettim. Elimde eski, son 20 senenin özeti pasaportlar var, yenisi de geldi. Bir şey göstermek istiyordum size. Aynı hususi pasaport.” diyerek elindeki pasaportların yenisi ve eskisi arasındaki farkları gösterdi.

“DAHA AZ YAPRAK DAHA YÜKSEK FİYAT!”

Kalitesinin düştüğünü söyleyerek yeni pasaportu ayrıntılarıyla açıklayan Aktulga, “Özellikle son sayfasında yazar. 60 yapraklık bir TC pasaportumuz vardı. Diğer pasaportta aynı şekilde 60 yaprak. Yenisine bakıyoruz. 38 yaprak. Hatta kapağın gramajı bile değişmiş, ne kadar kolay kırıldığını görüyorsunuz. Bu eski pasaport. Kırmak için bayağı çaba sarf etmem gerekiyor. Dünyanın en pahalı pasaportlarından birini alıyoruz ve %30'larda zayıflamış. Haberimiz yok. 2025 yılında da zamlandı. Şu anda 10 senelik pasaport ve defter bedeli sanırım 13 bin liraya geliyor. Hem daha az yaprağı hem de daha yüksek fiyatla satın aldığımızı.” söylemleriyle duruma isyan etti.

2025 YILI PASAPORT ÜCRETLERİ İSE ŞU ŞEKİLDE:

2025 yılında pasaport harç ve defter ücretleri %43,93 oranında arttı ve yeni fiyatlar Resmi Gazete’de yayımlandı. İşte güncel pasaport harç ücretleri:

6 Aylık Pasaport: 2.359 TL

1 Yıllık Pasaport: 3.449 TL

2 Yıllık Pasaport: 5.631 TL

3+ Yıllık (10 Yıllık) Pasaport: 11.274 TL

Bu ücretlere ek olarak, pasaport başvurularında pasaport defter bedeli de ödenmesi gerekmektedir. Pasaport defter bedeli, harç ücretine eklenerek hesaplanır. Pasaport defter bedeli ise 2025 güncel rakamıyla 1.137 TL.