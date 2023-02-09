Sosyal medyada gündem olmuştu: ‘Ailelerine ulaşılamayan çocuklar’ için bakanlıktan açıklama: ‘Tek yetkili bakanlığımız’

Uluslararası bir yardım kuruluşunun deprem bölgesindeki refakatsiz çocukların teslimi ile ilgili çalışmalar yaptığına yönelik iddialara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan açıklama geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Sosyal medyada uluslararası bir yardım kuruluşunun deprem bölgesindeki refakatsiz çocukların teslimi ile ilgili çalışmalar yaptığına ilişkin iddialara yönelik aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.Daha önceki duyurularımızda da belirttiğimiz üzere, deprem bölgesinde şu ana kadar ailelerine ulaşılamayan refakatsiz çocuklar konusunda tek yetkili kurum Bakanlığımızdır. Çocukların Bakanlığımız haricinde herhangi bir kişi ya da kuruma teslim edilmesi kesinlikle söz konusu değildir.Vatandaşlarımızın bu tip paylaşımlara itibar etmemeleri önemle rica olunur.”



