Sosyal medyada yeni oyun! İş arayanları böyle hedef alıyorlar

Sosyal medya üzerinden yayımlanan yüksek kazançlı iş ilanları, dolandırıcıların yeni tuzağı haline geldi. E-sim kiralama, banka hesabı kullandırma ve kripto para transferi gibi yöntemlerle vatandaşları suç ağlarının içine çekmeye çalışan kişiler, çeşitli vaatlerle insanları aracı olarak kullanıyor. Uzmanlar ise kişisel bilgilerin ve banka hesaplarının başkalarına kullandırılmasının ciddi hukuki sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarıyor.

TRT Haber muhabiri Murat Can Öztürk, sosyal medya üzerinden iş ilanı veren kişilerle iletişime geçerek kurulan tuzakları ortaya çıkarmaya çalıştı. İlan sahiplerinden biri, muhabirden dijital gömülü e-sim kartı satın almasını istedi. Şüphelilerin e-sim kartları hangi amaçla kullanacaklarına ilişkin verdiği yanıt ise dikkat çekti.

E-SİM KARTLARINI KİRALAMAK İSTİYORLAR

İlan veren kişiler, yüksek takipçili sosyal medya hesaplarında kullanılmak üzere e-sim kartı kiraladıklarını belirterek en az 4 adet alım şartı koştu. Kartların mutlaka bayiden yeni çıkarılmış olması gerektiğini söyleyen dolandırıcılar, e-simlerin çıkarıldığına dair kanıt da talep etti.

Şüpheliler, kartları Kamboçya, Hindistan ve Çin gibi Asya ülkelerindeki turistlere sattıklarını, bu kişilerin de kartları otomatik ödeme yöntemiyle kullandıklarını öne sürdü.

Bilişim Uzmanı Emre Özcan, bu yöntemin vatandaşları dolandırıcılık faaliyetlerinde aracı konumuna düşürebileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

" Siz bu hattı aslında kendi ödeme yöntemimize tanımlayarak bir dolandırıcılık ürününde belki de arada kullanılan kişi oluyorsunuz. Özellikle banka hesaplarına cep cep telefonunuzdaki şifrelere, mahrem bilgilere de erişim sağlayabilecek düzeyde uygulamalar."

BANKA HESAPLARINI VE KRİPTO VARLIKLARINI HEDEFLİYORLAR

Dolandırıcıların bir diğer yöntemi ise vatandaşların banka hesaplarına erişmek. Şüpheliler, bahis sitelerinde kullanmak üzere banka hesabı aradıklarını belirterek hesap sahiplerinden telefon numaralarını güncellemelerini ve NFC üzerinden kimlik doğrulaması yapmalarını istedi.

Bir başka ilan sahibi ise vatandaşları yüz yüze görüşmeye çağırdı. Kafede işlem yaptıklarını, taksi ve diğer masrafları kendilerinin karşıladığını söyleyen şüpheli, vatandaşlar adına kripto para hesabı açacaklarını ve hesap üzerinden transfer gerçekleştireceklerini anlattı.

Bu yöntemde kişilere işlem karşılığında komisyon vaat edilirken, kripto para işlemlerini kabul etmeyenlerin banka hesaplarının kullanılabileceği de ifade edildi.

VERGİDEN KAÇMAK İÇİN VATANDAŞLARI ARACI YAPIYORLAR

Dolandırıcıların bir diğer yöntemi ise şirketler arasındaki para transferlerini vatandaşlar üzerinden gerçekleştirmek. Şüpheliler, şirket hesapları arasında doğrudan para gönderildiğinde yüksek vergi yüküyle karşılaştıklarını açıkça dile getirerek vatandaşları sıradan müşteri gibi göstermeye çalıştıklarını söyledi.

Bu kapsamda yapılan açıklamada, "Bir şirket hesabından diğer bir şirket hesabına doğrudan para göndermek istediğimizde çok ciddi vergi rakamlarına tabi tutuluyoruz. Siz bu şirketlerden alışveriş yapan sıradan müşteriler olarak görünüyorsunuz. Sizin üzerinizden harcama yapılıyor." ifadeleri kullanıldı.

TRT Haber'e konuşan bilişim uzmanı, bu tür yöntemlerle vatandaşların farkında olmadan dolandırıcılık faaliyetlerinin bir parçası haline getirilebildiğine dikkat çekti.

Avukat Burak Evci ise banka hesaplarının, kişisel bilgilerin ve hesap erişimlerinin dolandırıcılara kullandırılmasının cezai sorumluluk doğurabileceğini belirtti. Evci, nitelikli dolandırıcılık suçlarında Türk Ceza Kanunu'nun 158. maddesi kapsamında 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalınabileceğini ifade etti.