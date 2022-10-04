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Sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? Sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? Sosyal yardım sorgulama ekranı!

04.10.2022 07:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal yardım paketleriyle alakalı detaylı açıklamanın ardından binlerce vatandaş, yardımdan nasıl faydalanacağını ve yardım başvurularını basıl yapacağını arama motorlarında sorgulamaya başladı. Sosyal yardım bilgileri e-Devlet üzerinden sorgulanıyor. Peki Sosyal yardım paraları ne zaman yatıyor? Sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? İşte Sosyal yardım sorgulama ekranı...

Sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? Sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? Sosyal yardım sorgulama ekranı!

Sosyal yardım paraları, doğalgaz desteği, çocuk parası gibi yardım paketlerinin ayrıntıları belli oldu. Sosyal yardım paralarının yükseltildiği açıklandı. Bununla beraber başvuruyla alakalı meseleler merak konusu oldu. Peki Sosyal yardım paraları ne zaman yatıyor? Sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? İşte Sosyal yardım sorgulama ekranı...

SOSYAL YARDIM PARASI NE KADAR OLDU?

Çocuk desteği bileşeni ile 1-2 çocuklu hanelere 350 TL, 3 çocuklu hanelere 450 TL, 4 çocuklu hanelere 550 TL, 5 ve daha fazla çocuklu hanelere 650 TL destek sağlanacak.

Programa başvurusu kabul edilen ancak Elektrik Tüketim Desteği (ETD) alamayan hanelere ETD sağlanmasına dair tüm çalışmalar tamamlandı. Bu doğrultuda 1-2 kişilik hanelere 75 kw karşılığı elektrik tüketim desteği 108 lira, 3 kişilik hanelere 100 kw karşılığı elektrik tüketim desteği 144 lira, 4 kişilik hanelere 125 kw karşılığı elektrik tüketim desteği 180 lira ve 5 ve üzeri nüfusa sahip hanelere 150 kw karşılığı elektrik tüketim desteği 216 lira sağlanacak.

Sosyal yardım paraları ne zaman yatıyor? Sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? Sosyal yardım sorgulama

SOSYAL YARDIM PARASI NE ZAMAN YATACAK?

Aile Destek Programından faydalanmak için başvurular e-Devlet üzerinden ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) aracılığıyla yapılacak. Ödemeler ise kasım ayında sağlanacak.

DOĞAL GAZ DESTEĞİ NE KADAR?

Doğal gaz tüketim desteğini söylenene göre 900 ile 2.500 lira arasında olacak. Eylül ayının ilk haftası başlayan başvurular, e-Devlet üzerinden yapıldı. Öksüz Yetim Yardımında 300 TL olan destek tutarı 600 TL'ye, Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakdi Yardımı 500 TL'den 1.000 TL'ye yükseltildi.

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Anahtar Kelimeler:
doğalgaz desteği sosyal yardım parası
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