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Sözcü TV’de ‘dolar’ tartışması! Ebru Baki ve Devrim Akyıl arasında tansiyon yükseldi: ‘AK Parti’nin algı manipülasyonunun etkisi altında kalmışsın…’

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
24.04.2024 13:13
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Dolar kuru dalgalı bir seyir sürdürürken bugün Sözcü TV ekranlarında dikkat çeken bir tartışma yaşandı. Ebru Baki ve Devrim Akyıl’ın ‘dolar’ yorumları stüdyoda tansiyonu yükseltti. İkili, dolar kurunun baskılanıp baskılanmadığı konusunda anlaşmazlığa düştü. Akyıl, doların baskılandığını savunan Baki’ye, “AK Parti’nin algı manipülasyonunun etkisi altında kalmışsın” dedi.

Sözcü TV’de ‘dolar’ tartışması! Ebru Baki ve Devrim Akyıl arasında tansiyon yükseldi: ‘AK Parti’nin algı manipülasyonunun etkisi altında kalmışsın…’

Sözcü TV ekranlarında bugün ilginç anlar kameraya yansıdı. Canlı yayında Sunucu Ebru Baki ve Ekonomist Devrim Akyıl arasında dolar kuru tartışması yaşandı. Motorin fiyatları için yapılacak indirimi konuşan ikili arasında konuşmanın tansiyonu arttı. Ebru Baki, petrol fiyatlarının 88 dolar seviyelerinde olmasına rağmen motorine indirim yapılacağını söylerken, ‘Senin dolar da 32,55’te. 32,60’tan geri geldi deyince’ Devrim Akyıl beklenmedik bir çıkış yaptı.

“5-10 KURUŞA SEVİNİYORSUN”

“Sen şimdi 5-10 kuruşluk geri gelmelerden seviniyorsun ama bir şey ifade etmiyor bunlar” diyen Akyıl’a, Baki de cevap olarak, “Sevinirim tabi. En azından kur baskısı azalır” yorumunu yaptı.

Akyıl, kur baskısı diye bir şey olmadığını dile getirirken, “Keşke kurdan kaynaklı bir enflasyon görsek de, keşke ‘kur yüzünden çıktı’ desek. Enflasyon davranışlar bozulduğu için çıkıyor. Enflasyon, doğru kuru ayarlamadan faiz artırmaya başlandığı için çıktı” dedi.

dgndfm

“Kuru patlattın sonuçta” diyen Baki’ye Akyıl, “Kuru patlatmadın Ebru. Tekrar tekrar bunu sana her yayında anlatıyorum ama tekrar anlatayım” sözleriyle yanıt verdi.

“BEN ÖĞRENCİ DEĞİLİM”

“Ben öğrenci değilim ama ‘kur baskısı yok’ diyemezsin” karşılığını alan Devrim Akyıl, “Sen anlamadığın sürece izleyicinin anlaması daha zor oluyor. Sen her yayında et fiyatı, süt fiyatı artıyor diye anlatmıyor musun? Kurun artışı 2018’den itibaren bunlarla kıyasladığında yarısı kadar kalıyor. Demek ki kur artışı ile birebir korelasyon yok. Kesinlikle yok” ifadelerini kullandı.

DOLAR (18)

“ALGI MANİPÜLASYONU ALTINDA KALMIŞSIN”

“Sen, AK Parti’nin bugüne kadarki algı manipülasyonunun etkisi altında kalmışsın. Çünkü 5 yıldır yandaş medya bunu işliyor. Sana da bu etkinin altından çık diyorum. Burada bir algı manipülasyonu var. ‘Kuru tutuyoruz, kriz yok. Kuru patlatırsak enflasyon patlar.’ Kur görece olarak artan ürün fiyatlarının çok altında artıyor. Bu da sana algı manipülasyonu için faydalı oluyor.

DOLAR BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından sınırlı geri çekilme ile 32,52 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL ise 34,79 liradan değerleniyor.

Canlı Borsa


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