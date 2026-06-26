FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Sözleşme imzalayanlar dikkat! Yargıtay'dan kritik karar

Yargıtay, iş sözleşmelerinde emsal karara imza attı. Son sayfanın imzalı ve kaşeli olması, sözleşmenin geçerliliği için yeterli sayıldı.

Sözleşme imzalayanlar dikkat! Yargıtay'dan kritik karar

Bir şirkette usta olarak çalışan işçi, maaşının yanı sıra fabrikanın bir bölümünün kendisine satılması konusunda işverenle anlaşarak sözleşme imzaladı. Ancak sözleşmede yer alan taşınmazın devredilmemesi üzerine yargıya başvurdu. Davalı şirket ise sayfalardan oluşan sözleşmenin tamamında şirket yetkilisinin imza ve kaşesinin bulunmadığını öne sürerek satış işleminin geçersiz olduğunu savundu.

YARGITAY'DAN EMSAL KARAR

Davaya bakan mahkeme, sözleşmenin tüm sayfalarında imza bulunmadığı gerekçesiyle satışın iptaline karar verdi. Dosya önce istinafa taşındı ancak Bölge Adliye Mahkemesi itirazları reddetti. Bunun üzerine mağdur alıcı kararı temyiz etti. Dosyayı inceleyen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, emsal niteliğinde bir karara imza attı.

Sözleşme imzalayanlar dikkat! Yargıtay dan kritik karar 1

Kararda, iş sözleşmesinin her sayfasında imza bulunmasının zorunlu olmadığı, sayfaların birbirini takip ettiğinin anlaşılması halinde son sayfadaki imzanın sözleşmenin bağlayıcılığı için yeterli olduğu vurgulandı.

KARARDA DİKKAT ÇEKEN GEREKÇE

Kararda şöyle denildi: ‘Dosya içeriğine göre belirsiz süreli iş sözleşmesi ile birlikte davacıya ücret dışında 250 bin TL tutarında hizmet bedeli ödenmesi kararlaştırılmış; bu bedelin karşılığında iş sözleşmesinde belirtilen adreste yer alan bağımsız bölümün işçiye devri konusunda anlaşma yapılmıştır. Sözü edilen iş sözleşmesinin bütün sayfaları davalı işverence imzalı olup son sayfada ayrıca davalı Şirketin kaşesi de yer almaktadır. İş sözleşmesinin tüm sayfalarının imzalı olması karşısında; Mahkemelerce, son sayfa dışındaki sayfalarda davalı işverenin kaşesi olmadığı gerekçesiyle talep konusunun dayanağını teşkil eden sözleşme hükmüne değer verilmemesi doğru olmamıştır. Bölge Adliye Mahkemesi kararının ortadan kaldırılması, İş Mahkemesi hükmünün bozulmasına oy birliği ile karar verildi.’
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Brent petrolün varili 74,38 dolardan işlem görüyorBrent petrolün varili 74,38 dolardan işlem görüyor
Serbest piyasada döviz açılış fiyatlarıSerbest piyasada döviz açılış fiyatları

Anahtar Kelimeler:
İşçi Yargıtay imza işveren sözleşme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Zelenskiy kararını duyurdu! Onay verildi: 40 gün sürecek

Zelenskiy kararını duyurdu! Onay verildi: 40 gün sürecek

Venezuela'daki depremlere ilişkin açıklama! Türkiye'den örnekler verdi, o noktaya dikkat çekti

Venezuela'daki depremlere ilişkin açıklama! Türkiye'den örnekler verdi, o noktaya dikkat çekti

Millilerden Dünya Kupası'na zaferle veda! Kaan Ayhan son sözü söyledi

Millilerden Dünya Kupası'na zaferle veda! Kaan Ayhan son sözü söyledi

Bikinisini giyip fiziğini sergiledi! Beğeni yağdı

Bikinisini giyip fiziğini sergiledi! Beğeni yağdı

İspanya ve Rusya sıraya girdi: Almanya da istedi ama kalmadı

İspanya ve Rusya sıraya girdi: Almanya da istedi ama kalmadı

Altın ve gümüş için net rakam verdi 'Yeni bir yapıya geçti'

Altın ve gümüş için net rakam verdi 'Yeni bir yapıya geçti'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.