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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT YERİ SORGULAMA EKRANI! Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri 2023 açıklandı!

03.04.2023 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri ile ilgili arama motorlarında yapılan sorgulamalar hız kazandı. Öğretmen adayları geçen hafta biten başvuruların ardından şimdi de mülakat yerleri konusunda MEB'den (Milli Eğitim Bakanlığı'ndan) gelen açıklamanın detaylarını araştırıyorlar. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri 2023 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi nasıl? İşte ayrıntılar...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT YERİ SORGULAMA EKRANI! Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri 2023 açıklandı!

Sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı, 45 bin öğretmen alımına ilişkin atama takvimi ile branş bazında kontenjan dağılımını açıkladı. Başvuru şartları kabul edilenler sonraki sürece dahil edilecekler. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri 2023 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte MEB sözleşmeli öğretmenlik atama takvimine dair tüm detaylar...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ 2023 AÇIKLANDI MI?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı.

MEB son dakika "2023 Temmuz Sözleşmeli Öğretmenlik atamalarına ilişkin sözlü sınav yeri bilgisi e-Devlet Üzerinden Yayınlanmıştır." duyurusunu paylaştı.

Açıklanan takvime göre adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 4 Nisan 2023 Salı günü ilan edildi.

Sözlü sınavlar, 7-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek, sonuçlar ise 18 Nisan'da açıklanacak.

sözleşmeli öğretmenlik 2

MEB ATAMA TAKVİMİ

Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması 27/03/2023-01/04/2023

Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerininİlanı 04/04/2023

Sözlü Sınavların Yapılması 07-16/04/2023

Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı 18/04/2023

Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Alınması 24-25/04/2023

Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Sonuçlandırılması 28/04/2023

Atama Tercihlerinin Alınması 02-06/05/2023

Atama Sonuçlarının Açıklanması 08/05/2023

Göreve Başlama 01/09/2023 tarihinden itibaren

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