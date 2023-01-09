Sözleşmeli personele kadro ÇIKTI MI? Sözleşmeliye kadro şartları ne, kimleri kapsıyor?

Sözleşmeliye kadro bugün yeni yılın ilk Kabine toplantısında yeniden gündeme gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4C'den 4B'ye geçenler, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları, vekil ebe, hemşire, aile sağlığı merkezi çalışanları gibi geniş bir alandaki sözleşmeli personelin kadrolarına düzenleme yaptıklarını açıklamıştı. Gözler konu hakkındaki son dakika açıklamalarına çevrildi. İşte sözleşmeli personele kadro açıklamasına dair tüm merak edilenler...

SÖZLEŞMELİ PERSONELE KADRO ÇIKTI MI?

Bugün Beştepe'de yeni yılın ilk kabinesi toplanıyor. Önemli konuların görüşeceği toplantıda EYT, sözleşmeli personele konularına ağırlık verilecek. Sözleşmeliye kadro düzenlemesi hakkında güncel bir açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

SÖZLEŞMELİYE KADRO ŞARTLARI NELER?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde, sözleşmeliye kadro şartlarına ilişkin olarak "Eş durumu mazereti için diğer eşin de kamu personeli olma şartı aranmayacak. Kullanılmayan izinleri bir sonraki yıla aktarabilecekler. Ücretsiz izne ayrılma hakları da bulunacak." şeklinde açıklama yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kısa süre önce yaklaşık 500 bin sözleşmeli personelimizin kadro beklentilerine yanıt verdik. Geniş bir alandaki sözleşmeli personelimize kalıcı çözümler üretiyoruz.

500 bin kardeşlerimizle ailelerini etkileyen bu adımın hayırlı olmasını diliyorum. Halka hizmeti hakka hizmet olarak gören bir anlayışa sahip olarak, milletimize bu anlayışla hizmet ediyoruz." ifade etti.

SÖZLEŞMELİ PERSONELE KADRO ŞARTLARI VE KAPSAMI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre sözleşmeliye kadro şartları ve kapsamı şu şekilde;

A) Halihazırda görevde bulunan sözleşmeli personel bakımından;

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamındaki (4/C’den 4/B’ye geçenler dâhil) ve bazı kurumsal sözleşmeli personel ile mahalli idarelerde görev yapan yaklaşık 197 bin sözleşmeli personelin süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilmesi,

2- Sayıları yaklaşık 227 bin olan ve 3+1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlilerinin de süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilmesi,

3- Kapsama giren sözleşmeli personelin isteğe bağlı olarak kadroya geçebilmesi,

4- Kadroya geçmek istemeyenlerin haklarının görevleri sona erene kadar şahsa bağlı olarak korunması,

5- 4 yıldan daha az hizmeti bulunanların bu süreyi doldurduktan sonra kurum içi veya kurumlar arası naklinin yapılabilmesi,

6- Mahalli idarelerde aynı şartlarda kadroya geçirilen sözleşmeli personelin sadece mahalli idareler arasında yer değiştirebilmesi, öngörülmektedir.

Bu kapsamda, kamudaki yaklaşık 520 bin sözleşmeli personelden 424 bininin memur kadrolarına atanabilmesine imkân sağlanmaktadır.

SÖZLEŞMELİ PERSONELE KADRO İLE HANGİ HAKLAR ALINACAK?

Kademe, derece hakkı olacak.

Unvan değişikliği sınavına katılabilecek.

Yönetici pozisyonunda görevlendirilebilecek.

Kurumlar arası yer değiştirebilecek.

Sözleşmenin yenilenmeme ihtimali olmayacak.

Eş durumundan tayin hakkı olacak.

Kullanılmayan izin sonraki yıla aktarılacak.

Ücretsiz izin, yemek ücreti hakkı olacak.

Harcırah, arazi tazminatı alabilecek.

Doğum sonrası işine dönebilecek.

