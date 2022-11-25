Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da! 2022 sözleşmeliye kadroda son durum...

Sözleşmeliye kadro ile ilgili son dakika gelişmeleri merak konusu oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin geçtiğimiz gün sözleşmeliye kadro hakkında yaptığı açıklamada bahsi geçen düzenlemenin son halini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası açıklayacağını belirtti. Bakan Bilgin'in açıklaması sonrası gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelecek açıklamaya çevrildi. İşte 2022 sözleşmeliye kadroda son durum...

SÖZLEŞMELİYE KADRO NE ZAMAN ÇIKACAK?

Sözleşmeliye kadro konusunda açıklamada bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamudaki sözleşmeli personeli kapsayan düzenlemenin son halini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pazartesi günü açıklayacağını belirtti.

SÖZLEŞMELİYE KADRODA SON DURUM

Bakan Bilgin, "Sözleşmeli memurları bu ayın içerisinde kadrolu hale getireceğiz. Çalışmayı tamamladık" şeklinde konuşmuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bakanlığının 2023 bütçesinin sunumunda sözleşmeli personelin kadroya geçiş çalışmasının bu ay tamamlanacağını söylemişti.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yeni Kabine toplantısı 28 Kasım Pazartesi günü Beştepe'de olacak.

SÖZLEŞMELİ PERSONELE KADRO AÇIKLAMASININ YAPILACAĞI KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Sözleşmeliye kadro konusunun da ele alınacağı Kabine toplantısının saati henüz belli olmasa da 15:30-16:00 sıralarında Kabinenin bir araya gelmesi bekleniyor.

