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SÖZLEŞMELİYE KADRO Resmi Gazete'de! Sözleşmeli personele kadro şartları neler, kimleri kapsıyor?

26.01.2023 08:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sözleşmeli personele kadro ile ilgili kanun 26 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Devlet kurumlarında çalışan 458 bin 615 sözleşmeliye kadroya geçecek. Bu gelişme sonrası birçok kişi internette "Sözleşmeli personele kadro şartları neler, kimleri kapsıyor?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte 26 Ocak 2023 Perşembe günü sözleşmeliye kadroda son durum...

SÖZLEŞMELİYE KADRO Resmi Gazete'de! Sözleşmeli personele kadro şartları neler, kimleri kapsıyor?

Sözleşmeliye kadro Resmi Gazete'de yayımlandı. 458 bin 615 sözleşmeli personelin kadroya geçişin sağlayacak kanun teklifinin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapmaya başladı. İşte, "Sözleşmeli personele kadro şartları neler, kimleri kapsıyor?" sorularının yanıtı...

SÖZLEŞMELİ PERSONELE KADRO RESMİ GAZETE'DE!

Sözleşmeli personele kadro Resmi Gazete'de yayımlandı.

28 Kasım 2022'den önce sözleşmeli personel kapsamında çalışanlar, memur kadrosuna geçebilecek. Memur kadrosuna geçmek isteyenler, kanun yürürlüğe girdikten sonra 30 gün içinde başvuru yapacak. Açıktan vekil ebe ve hemşire olarak görev yapan ve kanundaki genel şartları taşıyanlar, müracaat etmeleri halinde Sağlık Bakanlığı tarafından ebe ve hemşire kadrolarına atanacak.

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SÖZLEŞMELİYE KADRO KİMLERİ KAPSIYOR?

Sözleşmeli personele kadro düzenlemesinden 28 Kasım 2022'den sözleşmeli olarak göreve başlayanlar, herhangi bir bekleme süresine tabi olmadan doğrudan doğruya bulundukları kurumlarda memur kadrosuna geçecek.

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Sözleşmeliye kadro düzenlenmesinden faydalanmak isteyenlerin, kanunun yürürlük tarihinden itibaren 30 gün içinde yazılı olarak başvurmaları halinde memur kadrolarına atanmaları gerçekleştirilecek. Yazılı olarak başvuru yapanlar, bu madde yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 60 gün içinde kurumlarınca atanacaklar.

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1 yıldan az süreli, ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile yükseköğretim kurumlarının araştırma-geliştirme projelerinde proje süreleriyle sınırlı olarak çalışanlar hariç olmak üzere, Devlet Memurları Kanunu'nun 4B ve bazı kanun ve kanun hükmünde kararnameler kapsamındaki sözleşmeli personel ile mahalli idarelerde görev yapan sözleşmeli personel kadroya geçirilecek.

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KİMLER KADROYA GEÇEBİLECEK?

Sözleşmeliye kadro ile 4B'li personel, mahalli idareler personeli, teşkilat kanunlarına dayanılarak çalışan sözleşmeli personel kadroya geçebilecek.

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Öte yandan sözleşmeliye kadro düzenlemesi Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları, kamu dışı aile sağlığı çalışanları, vekil imam hatip ve müezzin kayyımlar ile vekil, ebe ve hemşireleri da kapsıyor.

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