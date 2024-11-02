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SP Türkiye'nin kredi notunu yükseltmişti! Bakan Şimşek'ten açıklama... Bu yıl bunu başaran tek ülkeyiz

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
02.11.2024 10:22
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Standard Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu B+'dan BB-'ye yükseltmişti. Konuyla ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıklamada bulundu. Bakan Şimşek, "S&P kredi notumuzu B+'dan BB-'ye yükseltti. Bu yıl 3 büyük kredi derecelendirme kuruluşu tarafından notu 2 kademe artırılan tek ülkeyiz" dedi.

SP Türkiye'nin kredi notunu yükseltmişti! Bakan Şimşek'ten açıklama... Bu yıl bunu başaran tek ülkeyiz

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard Poor's, Türkiye'nin kredi notunu ‘B+’dan ‘BB-‘ye yükseltmiş, kredi notu görünümünü de ‘durağan’ olarak belirlemişti.

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BU YIL BUNU BAŞARAN TEK ÜLKEYİZ

Konuyla ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıklamada bulundu. Bakan Şimşek yaptığı açıklamada, "S&P kredi notumuzu B+'dan BB-'ye yükseltti. Bu yıl 3 büyük kredi derecelendirme kuruluşu tarafından notu 2 kademe artırılan tek ülkeyiz" ifadelerini kullandı.

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NOT ARTIŞIYLA İLGİLİ ŞU DEĞERLENDİRMELER YAPILDI

Not artışı ile ilgili yapılan değerlendirmede, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) sıkı duruşunun, Türk yetkililerin lirayı istikrara kavuşturmasını, enflasyonu düşürmesini, rezervleri yeniden inşa etmesini sağladığı ifade edildi. Türkiye’de 2028’e kadar planlı herhangi bir seçim olmaması nedeniyle, kademeli mali ve gelir politikası sıkılaştırması yoluyla talebi ve enflasyonu baskılamak için alan olabileceği aktarıldı. Ücret artış oranlarının, hükümetin 2025 yıl sonu enflasyon hedefi olan yüzde 17 yerine, yaklaşık yüzde 44 olan 2024 enflasyon oranına endekslenmesinin, enflasyonla mücadele programı için bir risk olduğuna işaret edildi. Ücret anlaşmasının bu iki uç nokta arasında belirleneceğinin varsayıldığı aktarılan açıklamada, ancak yüzde 30'dan yüksek herhangi bir artış oranının enflasyonla mücadele sürecini uzatacağı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Şimşek hazine ve maliye bakanı
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