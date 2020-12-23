SPK'dan yatırım fonlarına ilişkin düzenleme

Yönetmelikte yapılan değişiklik kapsamında, emeklilik yatırım fonlarının yönetiminde uyulması gereken portföy sınırlamaları bölümüne yeni maddeler eklendi.

Eklenen madde ile ipotek finansmanı kuruluşlarınca ihraç edilen sermaye piyasası araçları ile ipotek finansmanı kuruluşlarının kurucusu olduğu ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetler için bazı sınırlamalar uygulanmayacağı ancak her bir varlığa yapılan yatırımın, fon portföy değerinin yüzde 35'ini aşamayacağı hükme bağlandı.

Öte yandan, fon portföyüne dahil edilecek varlığa veya ipoteğe dayalı menkul kıymetlerin fon portföyüne dahil edilme aşamasında, yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen kredi derecelendirme notunun ilk 3 kademesinde nota sahip olunması zorunlu kılındı.

Yatırım yapıldıktan sonraki süreçte ise ilgili derecelendirme notunun yatırım yapılabilir seviyenin altına düşmemesi esas alındı. Söz konusu araçların derecelendirme notunun yatırım yapılabilir seviyenin altına düşmesi halinde bu araçların fon portföyünden çıkarılması için şirket veya portföy yöneticisi tarafından gerekli işlemlerin tesis edilmesi zorunluluğu getirildi.