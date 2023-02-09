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SPK'dan yeni ilke kararı: Yatırım ve emeklilik fonları işlemleri durduruldu

09.02.2023 07:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) işlemleri ile Bireysel Emeklilik Fon Alım Satım Platformu (BEFAS) işlemlerini durdurdu.

SPK'dan yeni ilke kararı: Yatırım ve emeklilik fonları işlemleri durduruldu

SPK, Kahramanmaraş depremleri nedeniyle fon işlemlerine ilişkin ilke kararlarını yayımladı. Kararda, depremler nedeniyle Borsa İstanbul AŞ pay piyasasının kapalı olması sebebiyle 8 Şubat'tan itibaren piyasa yeniden açılıncaya kadar portföy saklayıcısının bilgilendirildiği belirtilfi.

Yapılan açıklamada, "Borçlanma araçları şemsiye fonu, para piyasası şemsiye fonu, garantili/koruma amaçlı şemsiye fonu, kıymetli madenler şemsiye fonuna bağlı olarak ihraç edilen fonlar, unvanında döviz, para piyasası ve kısa vadeli ibareleri yer alan serbest fonlar ile unvanında yabancı ibaresi yer alan fonlar, katılım şemsiye fonuna bağlı fonlardan unvanında belirli bir varlık grubu (kira sertifikası, altın, kıymetli madenler, para piyasası) geçen fonlar dışındaki fonların birim pay değeri hesaplamamaları ve katılma payı alım satımını durdurmaları uygun bulunmuştur. Bu kapsamda, söz konusu fonların Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) işlemleri de durdurulmuştur" denildi.

PİYASANIN AÇILDIĞI İLK GÜN DİKKATE ALINACAK

Aynı şekilde, Bireysel Emeklilik Fon Alım Satım Platformu (BEFAS) işlemlerinin de durdurulduğu aktarılan duyuruda, "Pay alım/satım işlemleri durdurulan yatırım fonu ve emeklilik yatırım fonları için değerleme tarihi 8 Şubat olan pay alım/satım talimatlarının gerçekleştirilmesinde değerleme tarihi olarak pay piyasasının açıldığı ilk gün dikkate alınacaktır." bilgisi verildi.

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