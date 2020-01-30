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SPK haftalık bülteni

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.01.2020 21:04 | Son Güncelleme

SPK haftalık bülteni

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş'nin, 220 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, kurul Sümer Varlık Yönetim A.Ş'nin 101 milyon lira, Yatırım Finansman Menkul Değerleri'nin 220 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu Bursa Çimento Fabrikası'nın 74 milyon 184 bin 192 lira, Olmuksan International
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Temapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret, pay piyasasında piyasa dolandırıcılığı
niteliğindeki işlemlerde sorumluluğu bulunan 13 kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştıran kurul, şirket pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle 16 kişi hakkında borsalarda 2 yıl geçici işlem yasağı getirilmesini kararlaştırdı.

SPK, söz konusu 16 kişi arasında daha önce 3 aylık işlem yapma yasağı getirilen 13 kişinin 3 ay işlem yapma yasağı süresinin 2 yıllık süreden düşürülmesine karar verdi.

Kurul ayrıca Temapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle bir kişinin sahip olduğu tüm lisansların işlem yapma yasağı süresi boyunca iptal edilmesini kararlaştırdı.

SPK, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 26 internet sitesine erişimin engellenmesi için hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK),

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