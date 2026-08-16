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Spot piyasada doğal gaz fiyatları (16 Ağustos 2026)

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 156 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada doğal gaz fiyatları (16 Ağustos 2026)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 2 milyon 762 bin 116 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 3 milyon 312 bin 266 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 156 lira olarak belirlenirken gaz ticaret miktarı 161 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 13 lira 80 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 298 lira 20 kuruş olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 74 milyon 848 bin 811 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 74 milyon 874 bin 838 metreküp olarak kayıtlara geçti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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doğal gaz
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